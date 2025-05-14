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Постер фильма Нужные вещи
Постер фильма Нужные вещи
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6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Нужные вещи

Нужные вещи

Needful Things 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Экранизация романа Стивена Кинга с великолепными спецэффектами. В тихом городке Касл Рок открывается необычайный магазин «Нужные вещи», где можно за полцены купить все, что душе угодно. За вторую половину цены хозяин требует, чтобы покупатель устроил какую-нибудь пакость ближнему своему. В результате городок превращается в преисподнюю. Убийства, драки, взрывы, сведения счетов — сам дьявол манипулирует здешними обывателями. Если бы не шериф — единственный человек в Касл Рок, который ничего не захотел купить в этом проклятом магазине, все население городка переселилось бы прямо в ад. Но шериф оказывается человеком, которому от дьявола ничего не нужно.

Страна США
Продолжительность 3 часа 3 минуты
Год выпуска 1993
Премьера онлайн 8 июня 1994
Премьера в мире 27 августа 1993
Дата выхода
27 августа 1993 Россия 18+
4 ноября 1993 Австралия
27 января 1994 Аргентина
8 июля 1994 Великобритания
4 июля 1996 Венгрия
10 февраля 1994 Германия
1 сентября 1995 Греция
23 мая 1996 Испания
1 апреля 1994 Италия
27 августа 1993 Казахстан
27 августа 1993 Канада
6 апреля 1995 Нидерланды
27 августа 1993 США
30 сентября 1994 Турция
27 августа 1993 Украина
13 июля 1994 Франция
16 июля 1994 Япония
MPAA R
Сборы в мире $15 185 672
Производство Castle Rock Entertainment, New Line Cinema, North Shore Studios
Другие названия
Needful Things, La tienda, Needful Things - In einer kleinen Stadt, Pacto con el diablo, Begærets butik, Black Shopping, Coisas Necessárias, Cose preziose, Hasznos holmik, Hrisima antikeimena, In einer kleinen Stadt, Köplust, Korisne stvari, L'inconnu de Castle Rock, La botiga, La tienda de los deseos malignos, Lanetli Hediyeler, Le Bazaar de l'épouvante, Những điều cần thiết, Noe for enhver, Obchodník s hrůzou, Reikalingi daiktai, Sprzedawca śmierci, Tarpeellista tavaraa, Trocas Macabras, Χρήσιμα αντικείμενα, Необхідні речі, Необходими вещи, Нужные вещи, ニードフル・シングス, 勾魂遊戲
Режиссер
Фрейзер С. Хестон
В ролях
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Эд Харрис
Эд Харрис
Аманда Пламмер
Аманда Пламмер
Дункан Фрайзер
Бонни Беделиа
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
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14 мая 2025 23:00
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