Экранизация романа Стивена Кинга с великолепными спецэффектами. В тихом городке Касл Рок открывается необычайный магазин «Нужные вещи», где можно за полцены купить все, что душе угодно. За вторую половину цены хозяин требует, чтобы покупатель устроил какую-нибудь пакость ближнему своему. В результате городок превращается в преисподнюю. Убийства, драки, взрывы, сведения счетов — сам дьявол манипулирует здешними обывателями. Если бы не шериф — единственный человек в Касл Рок, который ничего не захотел купить в этом проклятом магазине, все население городка переселилось бы прямо в ад. Но шериф оказывается человеком, которому от дьявола ничего не нужно.
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