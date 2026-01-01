Отзывы о фильме
Второй фильм Грегга Араки из знаменитой "апокалиптической трилогии для тинэйджеров". Остросоциальное, на грани документального, кино, выполненное в эстетике домашнего видео, рассказывает о друзьях-геях, живущих в эпоху массовой культуры, СПИДа и тотального отчуждения. Режиссер - возможно, наиболее яркий хроникер так называемого "поколения Икс" - внимательно следит за молодыми жизнями тех, кто, по собственному признанию, "опоздал родиться".
|16 сентября 1993
|Россия
|18+
|17 ноября 1995
|Австралия
|12 января 1993
|Великобритания
|14 сентября 1994
|Германия
|18
|16 сентября 1993
|Казахстан
|16 сентября 1993
|Украина
|8 сентября 2010
|Франция
|18