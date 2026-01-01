Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Полный П.

Полный П.

Totally F***ed Up 18+
О фильме

Второй фильм Грегга Араки из знаменитой "апокалиптической трилогии для тинэйджеров". Остросоциальное, на грани документального, кино, выполненное в эстетике домашнего видео, рассказывает о друзьях-геях, живущих в эпоху массовой культуры, СПИДа и тотального отчуждения. Режиссер - возможно, наиболее яркий хроникер так называемого "поколения Икс" - внимательно следит за молодыми жизнями тех, кто, по собственному признанию, "опоздал родиться".

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 12 января 1993
Дата выхода
16 сентября 1993 Россия 18+
17 ноября 1995 Австралия
12 января 1993 Великобритания
14 сентября 1994 Германия 18
16 сентября 1993 Казахстан
16 сентября 1993 Украина
8 сентября 2010 Франция 18
Сборы в мире $101 071
Производство Blurco, Desperate Pictures, Muscle + Hate Studios
Другие названия
Totally F***ed Up, Totally Fucked Up, Täiesti perses, Tam Anlamıyla Dü***müş, Totalno sjeban, Είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι, Полный п.
Режиссер
Грегг Араки
Грегг Араки
В ролях
Брэд Миннич
Алан Бойс
Лэнс Мэй
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Patricia Позволь мне объяснить, в чём проблема с этим тупым чёртовым миром. Все тупые размножаются, как сумасшедшие, имеют по десять и больше детей, а нормальные люди вообще не заводят их! Поэтому население становится всё тупее и тупее! Нет ничего удивительного, что весь мир катится в пропасть.
