Patricia Позволь мне объяснить, в чём проблема с этим тупым чёртовым миром. Все тупые размножаются, как сумасшедшие, имеют по десять и больше детей, а нормальные люди вообще не заводят их! Поэтому население становится всё тупее и тупее! Нет ничего удивительного, что весь мир катится в пропасть.