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Постер фильма Настоящая МакКой
6.3
Киноафиша Фильмы Настоящая МакКой
6.3

Настоящая МакКой

, 1993
Real Mccoy, The
США / боевик, драма, триллер / 18+
Постер фильма Настоящая МакКой
6.3

О фильме

Героиня выходит из тюрьмы, где отсидела шесть лет за ограбление банка, и решает завязать с прошлым: найти работу и встретиться с сыном, который ее не помнит. Но это прошлое никак не отпускает героиню: бывшие подельники похищают сына, чтобы заставить ее ограбить тот же самый банк...

В ролях

Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Karen McCoy
Вэл Килмер
Вэл Килмер
J.T. Barker
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Jack Schmidt
Гэйлард Сартэйн
Gary Buckner
Рэйнор Шайн
Baker
Зак Инглиш
Patrick
Deborah Hobart
Cheryl Sweeney
Pamela Stubbart
Kelly
Энди Стал
Mr. Kroll
Dean Rader-Duval
Lewis
Режиссер Рассел Малкэй
Сценарист Уильям Дэвис, Desmond Lowden, William Osborne
Композитор Брэд Фидель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 10 сентября 1993
Дата выхода
10 сентября 1993 Россия 16+
5 ноября 1993 Великобритания
12 июня 2003 Германия
10 сентября 1993 Казахстан
10 сентября 1993 США
21 января 1994 Турция
10 сентября 1993 Украина
17 августа 1994 Франция
14 января 1994 Чехия 12+
MPAA PG-13
Сборы в мире $6 484 246
Производство Bregman/Baer Productions, Capella International, Connexion Film Productions
Другие названия
The Real McCoy, Extremadamente peligrosa, Karen McCoy - Die Katze, La verdadera McCoy, A tuti balhé, Detektyw McCoy, Extremadament perillosa, Farlig McCoy, Gerçek McCoy, L'affaire Karen McCoy, La vraie de vraie, Más allá del peligro, McCoy, Mestertyven McCoy, Niesamowita McCoy, O Grande Assalto, Öyle Bir Kadın Ki ..., Perfektní loupež, Prava stvar, Riskantní plán, Specijalistica, Tikroji Makoj, Tuti balhé, Ultima lovitura, Uma Loira Que Vale Ouro, Una bionda tutta d'oro, Vaarallinen McCoy, Xanthia & epikindyni, Ξανθιά & επικίνδυνη, Истинската МакКой, Карен Маккой - это серьезно, МакКой что надо, Настоящая Маккой, Справжня Маккой, ブロンディー 女銀行強盗, ブロンディー／女銀行強盗, 霹雳神偷

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb

Цитаты

[Джей Ти Баркер выходит из банка, его спрашивают, что он там делал. Он отвечает, что закрывал свой счет]
Bad Guy Что ты собрался делать с 152 долларами? В четверг мы заберём отсюда 18 чёртовых миллионов!
J.T. Barker Я знаю. Просто не хочу делить *мои* 152 доллара на четверых...

Отзывы о фильме

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