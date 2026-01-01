Героиня выходит из тюрьмы, где отсидела шесть лет за ограбление банка, и решает завязать с прошлым: найти работу и встретиться с сыном, который ее не помнит. Но это прошлое никак не отпускает героиню: бывшие подельники похищают сына, чтобы заставить ее ограбить тот же самый банк...
|10 сентября 1993
|Россия
|16+
|5 ноября 1993
|Великобритания
|12 июня 2003
|Германия
|10 сентября 1993
|Казахстан
|10 сентября 1993
|США
|21 января 1994
|Турция
|10 сентября 1993
|Украина
|17 августа 1994
|Франция
|14 января 1994
|Чехия
|12+