О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Рейтинги
8.1
Рейтинг IMDb: 8
Оцените
2 постера
Вспоминая Одри Хепберн
Вспоминая Одри Хепберн
Audrey Hepburn Remembered
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
Страна
США
Продолжительность
60 минут
Год выпуска
1993
Премьера в мире
11 августа 1993
Дата выхода
11 августа 1993
Россия
16+
11 августа 1993
Казахстан
11 августа 1993
Украина
Производство
Wombat Productions
Другие названия
Audrey Hepburn Remembered, Audrey Hepburn - Emlékeinkben él, Audrey Hepburn Remembered - An Intimate Portrait, Audrey Hepburn we wspomnieniach, Recordando a Audrey Hepburn, Tähtilegenda - Audrey Hepburn, Вспоминая Одри Хепберн, Згадуючи Одрі Хепберн
Режиссер
Джин Фельдман
В ролях
Одри Хепберн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
11
голосов
8
IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
