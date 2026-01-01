Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Вспоминая Одри Хепберн
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8
2 постера
Киноафиша Фильмы Вспоминая Одри Хепберн

Вспоминая Одри Хепберн

Audrey Hepburn Remembered 18+
Страна США
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 11 августа 1993
Дата выхода
11 августа 1993 Россия 16+
11 августа 1993 Казахстан
11 августа 1993 Украина
Производство Wombat Productions
Другие названия
Audrey Hepburn Remembered, Audrey Hepburn - Emlékeinkben él, Audrey Hepburn Remembered - An Intimate Portrait, Audrey Hepburn we wspomnieniach, Recordando a Audrey Hepburn, Tähtilegenda - Audrey Hepburn, Вспоминая Одри Хепберн, Згадуючи Одрі Хепберн
Режиссер
Джин Фельдман
В ролях
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Рейтинг фильма

8.1
Оцените 11 голосов
8 IMDb
