Холли Гудинг полиция обвиняет в зверском убийстве собственной матери. А она убеждена, что это сделало существо, похожее на нее как две капли воды. Это существо - Доппельгангер, ее призрачный двойник. Его желание - присвоить себе ее личность. Для достижения своей цели Доппельгангер не остановится ни перед чем. Но никто не верит рассказам Холли. Ни полиция, ни психотерапевт доктор Хеллер, ни ее новый друг, начинающий писатель Патрик Хайсмит.
|24 апреля 1993
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|16+
|24 апреля 1993
|Казахстан
|24 апреля 1993
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|24 апреля 1993
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|Франция
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|Южная Корея
|13 ноября 1993
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