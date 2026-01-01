Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)

Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда

Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца

Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка

«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР

«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов

Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)

«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»

Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя

Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле