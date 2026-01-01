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Постер фильма Доппельгангер
4.8
Киноафиша Фильмы Доппельгангер
4.8

Доппельгангер

, 1993
Doppelganger
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Доппельгангер
4.8

О фильме

Холли Гудинг полиция обвиняет в зверском убийстве собственной матери. А она убеждена, что это сделало существо, похожее на нее как две капли воды. Это существо - Доппельгангер, ее призрачный двойник. Его желание - присвоить себе ее личность. Для достижения своей цели Доппельгангер не остановится ни перед чем. Но никто не верит рассказам Холли. Ни полиция, ни психотерапевт доктор Хеллер, ни ее новый друг, начинающий писатель Патрик Хайсмит.

В ролях

Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Holly Gooding
Джордж Ньюберн
Patrick Highsmith
Деннис Кристофер
Doctor Heller
Лесли Хоуп
Лесли Хоуп
Elizabeth
Сэлли Келлермэн
Sister Jan
Джордж Мэхарис
Mike Wallace
Питер Добсон
Rob
Карл Бресслер
Larry Spaulding
Дэн Шор
Stanley White
Джейд Бэрримор
Mrs. Gooding
Режиссер Ави Нешер
Сценарист Ави Нешер
Композитор Ян Качмарек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 марта 1993
Дата выхода
24 апреля 1993 Россия 16+
24 апреля 1993 Казахстан
24 апреля 1993 Нидерланды
26 мая 1993 США
24 апреля 1993 Украина
1 марта 1993 Франция
22 октября 1993 Южная Корея
13 ноября 1993 Япония
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Производство Incorporated Television Company (ITC), Planet Productions
Другие названия
Doppelganger, Le double maléfique, Dualidad satánica, Alter ego, Dobbeltgængeren, Dobbeltgjengeren, Doble de muerte, Doppelgänger, Doppelganger - kaksoisolento, Doppelganger, le double maléfique, Doppelganger: El doble espectral, Doppelganger: The Evil Within, Dual Ghost, Dubbelgångaren, Dvojnik, Enigma Mortal, Gritos en la oscuridad, Lélekvesztő, Mask of Murder 2, O Amor Mata, Po drugiej stronie słońca, Podwójne wcielenie, Secreto sangriento, The Evil Within, Töte!, Φονικός έρωτας, Двойничката, Доппельгангер, Призрак-двойник, ドッペルゲンガー 憎悪の化身, 1 แตก 2 สยอง 1, Po drugiej stronie slonca, Mask Of Murder, Mask of Murder II, Mask of Murder 2 - Doppelgänger

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb

Отзывы о фильме

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