Клуб "Завтрак", 1985

Чтобы заставить их осознать ошибочность своего пути, директор школы оставляет пятерых трудных старшеклассников в школе на всю субботу. В течение долгих восьми часов группа незнакомых людей: борец Эндрю Кларк, избалованная папина дочка Клэр Стэндиш, чудаковатый невротик Эллисон Рейнольдс, ботаник Брайан Джонсон и Джон Бендер, бунтарь без причины, должны написать эссе, состоящее из тысячи слов, на тему того, кем они себя считают. Когда библиотека превращается в холодную тюрьму, героям остается только ждать. Но если они посмотрят чуть дальше своего носа, то увидят, что у них куда больше общего, чем им кажется, и станут Клубом “Завтрак”.