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The Breakfast Club

Клуб "Завтрак", 1985

1985 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы заставить их осознать ошибочность своего пути, директор школы оставляет пятерых трудных старшеклассников в школе на всю субботу. В течение долгих восьми часов группа незнакомых людей: борец Эндрю Кларк, избалованная папина дочка Клэр Стэндиш, чудаковатый невротик Эллисон Рейнольдс, ботаник Брайан Джонсон и Джон Бендер, бунтарь без причины, должны написать эссе, состоящее из тысячи слов, на тему того, кем они себя считают. Когда библиотека превращается в холодную тюрьму, героям остается только ждать. Но если они посмотрят чуть дальше своего носа, то увидят, что у них куда больше общего, чем им кажется, и станут Клубом “Завтрак”.

  • Сцена, в которой все персонажи сидят в кругу на полу в библиотеке и рассказывают истории о том, почему они оказались в заключении, не была прописана в сценарии. Сценарист и режиссер фильма Джон Хьюз посоветовал им всем импровизировать.
  • Джадд Нельсон, сыгравший Джона, оставался в образе за кадром, и даже издевался над Молли Рингуолд. Джон Хьюз чуть не уволил его из-за этого, но Пол Глисон, ставший Ричардом, защищал Нельсона, говоря, что он просто хороший актер. 
  • Роли матери и младшей сестры Брайана Джонсона исполнили в фильме реальные родственники Энтони Майкла Холла, его мать Мерседес Холл сестра Мэри Кристиан.

Пятеро учеников, не имеющих ничего общего, вынуждены вместе провести субботу закрытыми в библиотеке. В семь утра им нечего было сказать друг другу, но к четырем пополудни каждый излил душу, и они стали добрыми друзьями.

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 7 февраля 1985
Премьера в мире 7 февраля 1985
Возраст 16+
Режиссер
Джон Хьюз
В ролях
Эмилио Эстевес
Энтони Майкл Холл
Энтони Майкл Холл
Джадд Нельсон
Джадд Нельсон
Молли Рингвальд
Элли Шиди
Все актеры и съемочная группа
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