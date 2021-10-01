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Дим Сум: легкое биение сердца
6.6
Дим Сум: легкое биение сердца
, 1985
Dim Sum: A Little Bit of Heart
США / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
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Места съёмок
6.6
О фильме
Картина повествует о взаимоотношениях между традиционной китаянкой лет шестидесяти и ее тридцатилетней дочерью, которая, в отличие от ее брата и сестры, еще не уехала в неизвестном направлении с попутным дальнобойщиком.
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В ролях
Ким Чю
Mrs. Tam
Виктор Вонг
Uncle Tam
Кора Миао
Julia
Джон Нишио
Richard
Эми Хилл
Amy Tam
Кейт Чой
Kevin Tam
Марк Дакаскос
Мэри Чю
Old m.j. player
нора Ли
Old m.j. player
Laureen Chew
Geraldine Tam
Ida F.O. Chung
Auntie Mary
Режиссер
Уэйн Ван
Сценарист
Laureen Chew
,
Terrel Seltzer
,
Уэйн Ван
Композитор
Тодд Бёкельхейд
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
1985
Премьера онлайн
1 октября 2021
Премьера в мире
13 мая 1985
Дата выхода
9 августа 1985
Россия
9 августа 1985
Казахстан
9 августа 1985
США
9 августа 1985
Украина
MPAA
PG
Производство
CIM, Project A Partnership
Другие названия
Dim Sum: A Little Bit of Heart, Dim Sum, Dim Sum - Etwas fürs Herz, Trochę serca to chyba nigdy niedużo, Дим Сум: Легкое биение сердца, 点心
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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