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Постер фильма Мой друг Иван Лапшин
Постер фильма Мой друг Иван Лапшин
Постер фильма Мой друг Иван Лапшин
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.5
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3 постера
Киноафиша Фильмы Мой друг Иван Лапшин

Мой друг Иван Лапшин

Moy drug Ivan Lapshin 18+
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Факты

О фильме

Действие фильма происходит в 1935 году в вымышленном провинциальном городке Унчанске. Пожилой мужчина, бывший в то время девятилетним мальчиком, вспоминает о жизни с отцом в коммунальной квартире. Среди соседей – следователь криминальной полиции Иван Лапшин и ряд других персонажей. Однажды в квартире появляется близкий друг Лапшина, журналист Ханин, подавленный после смерти жены. Все эти люди, живущие ради идеи о светлом будущем, живут и любят как умеют…

  • Фильм снят по повести «Лапшин» отца режиссера, Юрия Германа. Все основные герои повести, перекочевавшие в фильм, основаны на реальных прототипах, с которыми Герман дружил в тридцатых. Большинство из них погибло во время репрессий. 
  • Фильм знаменует начало формирования модернистского режиссерского стиля Германа. Основная цель картины – передать время – достигалась путем глубокого погружения в материал, как со стороны авторов, так и со стороны зрителей. Герман и его жена и соавтор Светлана Кармалита несколько лет разбирали архивы, рассматривали снимки, ездили по тюрьмам и колониям. Там же проходил поиск актеров второго плана. 
  • Впервые у Германа в фильме появляется «вертушка»: подвижная камера, следующая от одного актера к другому. Пожертвовав композицией и продуманностью кадра, фильм выиграл в создании эффекта присутствия, жизни, рождающейся на глазах у зрителя. 
  • С 1984 года до начала перестройки фильм пролежал на полке, запрещенный Госкино.

Этот фильм - рассказ об Иване Лапшине, начальнике уголовного розыска небольшого городка Унчанска, который посвятил всю свою жизнь борьбе с бандитизмом. К сорока годам пора бы обзавестись семьей - однако на личном фронте дела идут плохо...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 3 декабря 1984
Дата выхода
1 января 1985 Россия 0+
3 марта 1988 Аргентина
8 октября 1987 Венгрия
10 мая 1991 Дания
27 августа 1987 Нидерланды
3 декабря 1984 СССР
27 сентября 1986 Финляндия
15 октября 1986 Франция
18 января 1988 Швеция
25 марта 1989 Япония
Бюджет $8 000 000
Производство Киностудия «Ленфильм», Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Moy drug Ivan Lapshin, My Friend Ivan Lapshin, Мой друг Иван Лапшин, Arkadaşım Ivan Lapsin, Barátom, Ivan Lapsin, Mano draugas Ivanas Lapšinas, Mein Freund Iwan Lapschin, Meu Amigo Ivan Lapshin, Mi amigo Ivan Lapshin, Mi amigo Iván Lapshin, Min vän Ivan Lapsjin, Min ven Ivan Lapsjin, Min venn Ivan Lapsjin, Mój przyjaciel Iwan Łapszyn, Mon ami Ivan Lapchine, Můj přítel Ivan Lapšin, Nachalnik opergruppy, O filos mou, o Ivan Lapshin, Ystäväni Ivan Lapshin, Моят приятел Иван Лапшин, 나의 친구 이반 라프신, わが友イワン・ラプシン
Режиссер
Алексей Герман
Алексей Герман
В ролях
Андрей Болтнев
Нина Русланова
Нина Русланова
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Зинаида Адамович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb
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Мой друг Иван Лапшин

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