Участница французского сопротивления англичанка Сюзан возвращается домой после войны. Ее философия: если ты хочешь что-нибудь — возьми это. Ее мирная жизнь: замужество за дипломатом, общество коллег мужа по работе, юный любовник.
Воспоминания о товарищах по романтической борьбе, золотые мечты во время войны так контрастируют с размеренной спокойной жизнью послевоенной Англии, что благоразумие начинает отступать под натиском нервных срывов на грани безумия.
СтранаСША / Великобритания
Продолжительность2 часа 1 минута
Год выпуска1985
Премьера в мире10 сентября 1985
Дата выхода
10 сентября 1985
Россия
30 апреля 1986
Германия
10 сентября 1985
Казахстан
20 сентября 1985
США
10 сентября 1985
Украина
MPAAR
Бюджет$10 000 000
Сборы в мире$6 148 000
ПроизводствоPressman Productions, RKO Pictures
Другие названия
Plenty, Eine demanzipierte Frau, Bolluk, Bőség, For enhver pris, I asymvivasti, Izobilje, Min kärlek, mitt öde, Obfitość, Obilje, Plenty, o Mundo de uma Mulher, Plenty, Uma História de Mulher, Rakkauteni, kohtaloni, Till varje pris, Η ασυμβίβαστη, Беспокойное сердце, Изобилие, プレンティ, 誰為我伴