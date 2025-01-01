Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Беспокойное сердце
Постер фильма Беспокойное сердце
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Беспокойное сердце

Беспокойное сердце

Plenty 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Участница французского сопротивления англичанка Сюзан возвращается домой после войны. Ее философия: если ты хочешь что-нибудь — возьми это. Ее мирная жизнь: замужество за дипломатом, общество коллег мужа по работе, юный любовник. Воспоминания о товарищах по романтической борьбе, золотые мечты во время войны так контрастируют с размеренной спокойной жизнью послевоенной Англии, что благоразумие начинает отступать под натиском нервных срывов на грани безумия.
Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1985
Премьера в мире 10 сентября 1985
Дата выхода
10 сентября 1985 Россия
30 апреля 1986 Германия
10 сентября 1985 Казахстан
20 сентября 1985 США
10 сентября 1985 Украина
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $6 148 000
Производство Pressman Productions, RKO Pictures
Другие названия
Plenty, Eine demanzipierte Frau, Bolluk, Bőség, For enhver pris, I asymvivasti, Izobilje, Min kärlek, mitt öde, Obfitość, Obilje, Plenty, o Mundo de uma Mulher, Plenty, Uma História de Mulher, Rakkauteni, kohtaloni, Till varje pris, Η ασυμβίβαστη, Беспокойное сердце, Изобилие, プレンティ, 誰為我伴
Режиссер
Фред Скеписи
В ролях
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Хью Лори
Хью Лори
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Стинг
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Беспокойное сердце
Весенние надежды 6.6
Весенние надежды (2012)
Вечер 7.4
Вечер (2007)
Музыка сердца 6.8
Музыка сердца (1999)
Истинные ценности 6.9
Истинные ценности (1998)
До и после 6.1
До и после (1996)
Дом духов 6.9
Дом духов (1993)
Открытки с края бездны 6.8
Открытки с края бездны (1990)
Крик во тьме 6.9
Крик во тьме (1988)
Чертополох 6.7
Чертополох (1987)
Ревность 6.1
Ревность (1986)
Влюбленные 6.5
Влюбленные (1984)
В ночной тиши 6.1
В ночной тиши (1982)

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше