Изысканная пища для киногурманов. Два вдовца-близнеца, работающих смотрителями зоопарка, учеными-зоологами. Один из них, потерявший в автокатастрофе жену, наблюдает, как медленно разлагаются мертвые животные. Уцелевшая в той же аварии подруга жены потеряла ногу, но двух братьев соблазняет и живет с ними обоими. Завораживающая кинематография, потрясающая операторская работа, тщательная и странная подборка текстов и диалогов, шокирующий визуальный ряд, прекрасно подобранная музыка и песни. Если хватит терпения, в память западает надолго.
|4 октября 1985
|Россия
|16+
|4 октября 1985
|Великобритания
|20 августа 1987
|Германия
|4 октября 1985
|Казахстан
|23 января 1986
|Нидерланды
|4 октября 1985
|Румыния
|18+
|25 мая 1990
|США
|4 октября 1985
|Украина