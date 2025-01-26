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Постер фильма Зет и два нуля
7.1
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7.1

Зет и два нуля

, 1985
A Zed and Two Noughts
Великобритания, Нидерланды / драма / 18+
Постер фильма Зет и два нуля
7.1

О фильме

Изысканная пища для киногурманов. Два вдовца-близнеца, работающих смотрителями зоопарка, учеными-зоологами. Один из них, потерявший в автокатастрофе жену, наблюдает, как медленно разлагаются мертвые животные. Уцелевшая в той же аварии подруга жены потеряла ногу, но двух братьев соблазняет и живет с ними обоими. Завораживающая кинематография, потрясающая операторская работа, тщательная и странная подборка текстов и диалогов, шокирующий визуальный ряд, прекрасно подобранная музыка и песни. Если хватит терпения, в память западает надолго.

В ролях

Андреа Ферреоль
Андреа Ферреоль
Alba Bewick
Эрик Дикон
Oliver Deuce
Брайан Дикон
Oswald Deuce
Фрэнсис Барбер
Фрэнсис Барбер
Venus de Milo
Агнес Брюлет
Beta Bewick
Герард Тоолен
Van Meegeren
Джосс Экленд
Van Hoyten
Джим Дэвидсон
Joshua Plate
Гузье ван Тилборг
Caterina Bolnes
Кен Кэмпбелл
Stephen Pipe
Режиссер Питер Гринуэй
Сценарист Питер Гринуэй, Walter Donohue
Композитор Майкл Найман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Нидерланды
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 4 октября 1985
Дата выхода
4 октября 1985 Россия 16+
4 октября 1985 Великобритания
20 августа 1987 Германия
4 октября 1985 Казахстан
23 января 1986 Нидерланды
4 октября 1985 Румыния 18+
25 мая 1990 США
4 октября 1985 Украина
Производство British Film Institute (BFI), Allarts Enterprises, Artificial Eye
Другие названия
A Zed & Two Noughts, Zoo, A Zed and Two Noughts, Ein Z und zwei Nullen, Ena zita kai dyo midenika, Hayvanat Bahçesi, Lo zoo di Venere, Um Z e Dois Zeros, Una zeta y dos ceros, Z és két nulla, Z ir du nuliai, Z+00, z00, Z00, liv skönhet död, Zet a dve nuly, Zet i dwa zera, Zoo - Um Z E Dois Zeros, Zoo (Z és két nulla), Зед и два нуля, Зед и две нули, 动物园, 一加二的故事

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 25 января 2025

Отзывы о фильме

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