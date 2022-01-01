Зимний вечер в Гаграх, 1985

Алексей Иванович Беглов, некогда известный на весь мир мастер чечетки, оказывается незаслуженно забытым своими коллегами и близкими. Ведущий телевизионной передачи в очередном выпуске заявляет, что Беглов скончался, родная дочь не удосуживается пригласить на свадьбу и вообще называет отцом другого мужчину… Больше всего на свете Алексей Иванович мечтает снова оказаться в Гаграх, где когда-то блестяще танцевал степ зимним вечером. Именно тогда он был счастлив...
Стремительный ритм, виртуозная и озорная импровизация — вот что такое чечетка.. Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные «звезды»… И вдруг все меняется: к старому артисту словно возвращается молодость. Так подействовала на него встреча с несколько странным молодым человеком, который пришел со сломанной ногой и попросил, чтобы его ни много ни мало научили «бить степ»…