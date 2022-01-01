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Зимний вечер в Гаграх Зимний вечер в Гаграх
Киноафиша Фильмы Зимний вечер в Гаграх

Зимний вечер в Гаграх, 1985

1985 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алексей Иванович Беглов, некогда известный на весь мир мастер чечетки, оказывается незаслуженно забытым своими коллегами и близкими. Ведущий телевизионной передачи в очередном выпуске заявляет, что Беглов скончался, родная дочь не удосуживается пригласить на свадьбу и вообще называет отцом другого мужчину… Больше всего на свете Алексей Иванович мечтает снова оказаться в Гаграх, где когда-то блестяще танцевал степ зимним вечером. Именно тогда он был счастлив...

  • У главного героя был реальный прототип - танцор степа Алексей Быстров. С ним режиссер Карен Шахназаров познакомился во время работы над картиной “Мы из джаза”. История жизни забытого мастера чечетки вдохновила Шахназарова на создание фильма. К сожалению, Быстров не дожил до премьеры. 
  • Евгений Евстигнеев сам предложил свою кандидатуру на роль Беглова. Актер настолько быстро научился танцевать чечетку, что Шахназаров без колебаний отдал роль ему. 
  • На роль Аркадия Грачева изначально претендовал Игорь Скляр. Из-за занятости в театре актер отказался от участия в съемках, в итоге роль получил Александр Панкратов-Черный. 
  • Роль известной певицы Ирины Мельниковой предложили Алле Пугачевой, а после того, как Примадонна ответила отказов, пригласили Наталью Гундареву.

Стремительный ритм, виртуозная и озорная импровизация — вот что такое чечетка.. Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные «звезды»… И вдруг все меняется: к старому артисту словно возвращается молодость. Так подействовала на него встреча с несколько странным молодым человеком, который пришел со сломанной ногой и попросил, чтобы его ни много ни мало научили «бить степ»…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 6 июня 1985
Премьера в мире 6 июня 1985
Возраст 12+
Режиссер
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
В ролях
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зимний вечер в Гаграх 2 постера
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Зимний вечер в Гаграх
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