Знаете легенды об оборотнях? Страх и ужас! Конечно, Скотти испугался, увидев однажды в зеркале вместо своей симпатичной рожицы нечто лохматое и волосатое. Но папа успокоил парня: это наследственное, к тому же кусать никого не обязательно. Вскоре выяснилось, что быть волчонком очень удобно и принимать человеческий облик теперь вроде уже ни к чему.
|23 августа 1985
|Россия
|12+
|23 августа 1985
|Австралия
|PG
|24 января 1986
|Великобритания
|19 декабря 1985
|Германия
|14 марта 1986
|Ирландия
|PG
|21 марта 1986
|Испания
|24 апреля 1986
|Италия
|23 августа 1985
|Казахстан
|23 августа 1985
|Канада
|18A
|3 июля 1986
|Нидерланды
|23 мая 1986
|Португалия
|23 августа 1985
|США
|23 августа 1985
|Украина
|27 июня 1986
|Франция
|TP