6.7
6.7

Волчонок

, 1985
Teen Wolf
США / комедия, фантастика, мелодрама, семейный / 18+
О фильме

Знаете легенды об оборотнях? Страх и ужас! Конечно, Скотти испугался, увидев однажды в зеркале вместо своей симпатичной рожицы нечто лохматое и волосатое. Но папа успокоил парня: это наследственное, к тому же кусать никого не обязательно. Вскоре выяснилось, что быть волчонком очень удобно и принимать человеческий облик теперь вроде уже ни к чему.

В ролях

Майкл Джей Фокс
Джейми Хэмптон
Сьюзан Урситти
Джерри Ливайн
Мэтт Адлер
Лори Гриффин
Режиссер Род Дэниэл
Сценарист Джеф Лоуб, Matthew Weisman
Композитор Майлз Гудман
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1985
Премьера в мире 23 августа 1985
23 августа 1985 Россия 12+
23 августа 1985 Австралия PG
24 января 1986 Великобритания
19 декабря 1985 Германия
14 марта 1986 Ирландия PG
21 марта 1986 Испания
24 апреля 1986 Италия
23 августа 1985 Казахстан
23 августа 1985 Канада 18A
3 июля 1986 Нидерланды
23 мая 1986 Португалия
23 августа 1985 США
23 августа 1985 Украина
27 июня 1986 Франция TP
MPAA PG
Сборы в мире $33 087 306
Производство Atlantic Entertainment Group, Wolfkill Productions
Другие названия
Teen Wolf, Волчонок, Lobo adolescente, Teen Wolf - Ein Werwolf kommt selten allein, Az ifjú farkasember, Canavar balası, De pelo en pecho, Genç kurt, Lobijovem, Lobo quinceañero, Mladi volkodlak, Mladi vukodlak, Muchacho lobo, Nastoletni wilkołak, O Garoto do Futuro, Teen wolf - en vargulv i tonåren, Teen Wolf (De pelo en pecho), Teen Wolf: han er bare et hår bedre, Teenwolf eli ihmissusi murrosiässä, TeenWolf: Ihmissusi teini-iässä, Travesuras de un lobo adolescente, Tungi bo'rilar, Un varcolac adolescent, Voglia di vincere, Wilczek, Ze'ev Tzaear, Τιν γουλφ, Бөлтірік, Вовченя, Вълчето, ティーン・ウルフ

6.7
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Цитаты

Coach Finstock Есть три правила, по которым я живу: никогда не спать меньше двенадцати часов; не играть в карты с парнем, у которого имя совпадает с названием города; и никогда не связываться с женщиной с татуировкой кинжала на теле. Если будешь им следовать, всё остальное — пустяки.

Отзывы о фильме

