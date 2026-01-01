В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в США в 70-е годы, в самый разгар «холодной войны». Молодой государственный служащий Кристофер Бойс имеет доступ к сверхсекретным документам. То, что он узнает, полностью меняет его отношение к своей стране.

От слепого патриотизма не остается и следа. Вместе со своим приятелем Долтоном он решает продавать военные секреты Советскому Союзу. Поначалу их шпионская деятельность больше похожа на комедию, но это не может продолжаться долго. Последствия оказываются драматическими.