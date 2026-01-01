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Постер фильма Агенты Сокол и Снеговик
6.8
Киноафиша Фильмы Агенты Сокол и Снеговик
6.8

Агенты Сокол и Снеговик

, 1984
The Falcon and the Snowman
США, Великобритания / триллер, драма / 18+
Постер фильма Агенты Сокол и Снеговик
6.8

О фильме

В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в США в 70-е годы, в самый разгар «холодной войны». Молодой государственный служащий Кристофер Бойс имеет доступ к сверхсекретным документам. То, что он узнает, полностью меняет его отношение к своей стране.

От слепого патриотизма не остается и следа. Вместе со своим приятелем Долтоном он решает продавать военные секреты Советскому Союзу. Поначалу их шпионская деятельность больше похожа на комедию, но это не может продолжаться долго. Последствия оказываются драматическими.

В ролях

Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Christopher Boyce
Шон Пенн
Шон Пенн
Daulton Lee
Пэт Хингл
Mr. Charlie Boyce
Джойс Ван Пэттен
Mrs. Boyce
Роб Рид
Boyce Child
Роб Ньюэлл
Boyce Child
Karen West
Boyce Child
Арт Камачо
Арт Камачо
Boyce Child
Annie Kozuch
Boyce Child
Ричард А. Дайсарт
Dr. Lee
Режиссер Джон Шлезингер
Сценарист Стивен Зэйллян, Robert Lindsey
Композитор Лайл Мэйс, Патрик Брюс Мэтини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 25 января 1985
Дата выхода
8 февраля 1985 Россия 16+
6 июня 1985 Австралия M
12 сентября 1985 Германия
27 сентября 1985 Ирландия 16
8 февраля 1985 Казахстан
2 мая 1985 Нидерланды
25 января 1985 США
8 февраля 1985 Украина
10 апреля 1985 Франция
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $17 130 087
Производство Hemdale, Estudios Churubusco Azteca S.A.
Другие названия
The Falcon and the Snowman, La traición del halcón, Le jeu du faucon, The Falcon & the Snowman, A Traição do Falcão, Der Falke und der Schneemann, El juego del halcón, Falcon & the Snowman, Falcon and the Snowman, Falken och snömannen, Falken og snemanden, Genç Casuslar, Haukka ja lumimies, Il gioco del falco, Kodenavn: Falken, O Jogo do Falcão, Şoimul şi omul de zăpadă, Soko i Sneško Belić, Sokół i koka, Sólyom és a nepper, Spionii, To geraki kai o hionanthropos, Το γεράκι κι ο χιονάνθρωπος, Το γεράκι των κατασκόπων, Агенты Сокол и Снеговик, Сокіл і Сніговик, Соколът и Снежният човек, コードネームはファルコン, 叛國少年, Le Falcon et le bonhomme de neige

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

[объясняя, почему он не выразил своё недовольство ЦРУ более приемлемым способом]
Christopher Boyce Это ничего бы не изменило. Я сам выбрал, как реагировать на этот абсурдный мир. Если бы была возможность, я бы действовал решительнее.

Отзывы о фильме

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