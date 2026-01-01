В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в США в 70-е годы, в самый разгар «холодной войны». Молодой государственный служащий Кристофер Бойс имеет доступ к сверхсекретным документам. То, что он узнает, полностью меняет его отношение к своей стране.
От слепого патриотизма не остается и следа. Вместе со своим приятелем Долтоном он решает продавать военные секреты Советскому Союзу. Поначалу их шпионская деятельность больше похожа на комедию, но это не может продолжаться долго. Последствия оказываются драматическими.
|8 февраля 1985
|Россия
|16+
|6 июня 1985
|Австралия
|M
|12 сентября 1985
|Германия
|27 сентября 1985
|Ирландия
|16
|8 февраля 1985
|Казахстан
|2 мая 1985
|Нидерланды
|25 января 1985
|США
|8 февраля 1985
|Украина
|10 апреля 1985
|Франция