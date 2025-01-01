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Киноафиша Фильмы Танцы кукол

Танцы кукол

Tantsy kukol 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О больной девочке, развлечь которую пришли игрушки.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 24 апреля 1985
Дата выхода
24 апреля 1985 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Tantsy kukol, Dances of the Toys, Танцы кукол
Режиссер
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Танцы кукол

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