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Танцы кукол
Танцы кукол
Tantsy kukol
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О фильме
О больной девочке, развлечь которую пришли игрушки.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1985
Премьера в мире
24 апреля 1985
Дата выхода
24 апреля 1985
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Tantsy kukol, Dances of the Toys, Танцы кукол
Режиссер
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.5
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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