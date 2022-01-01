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И на камнях растут деревья И на камнях растут деревья
Киноафиша Фильмы И на камнях растут деревья

И на камнях растут деревья, 1985

1985 / СССР / Норвегия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается во времена завоевательных походов викингов. Отряд, которыми командуют Торир и его племянник Эйнар, нападает на поселение ильменских словен. Здесь они берут в плен юношу по имени Кукша, из которого может выйти хороший воин. На обратном пути на драккар норвежских викингов нападают враги-датчане. Эйнар погибает в схватке, и после того, как Кукша храбро расправился с противниками, Торир усыновляет его и дает имя Эйнар Счастливый. Как сложится судьба юноши в чужом краю? Какие испытания и потери его ожидают?

  • Фильм стал совместной работой советских и норвежских деятелей кино. Над его производством работали Киностудия имени Горького, кинокомпании Norsk Film A/S и «Совинфильм».
  • В норвежском прокате фильм носил название «Пленник дракона». В Германии картина вышла под названием «Любовь викинга», в Испании – «Эйрих: Сердце викинга», в Польше – «В плену у викингов». 
  • Роль Сигню в фильме исполнила норвежская актриса Петронелла Баркер. Это был ее дебют в большом кино. 
  • В 1985 году фильм занял 18-е место в советском кинопрокате. Его увидели более 19 миллионов зрителей. 
  • Исполнитель роли Кукши – белорусский актер Александр Тимошкин – получил приз «Серебряная ладья» и диплом VI Норвежского национального кинофестиваля.

Славянский юноша Кукша, попавший в плен к викингам, за мужество и отвагу получает имя Эйнар Счастливый. Начинается новый период в его жизни, полный приключений и обещаемого викингами счастья. Но единственное его желание — вернуться домой…

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 5 сентября 1985
Премьера в мире 5 сентября 1985
Возраст 12+
Режиссер
Кнут Андерсен
В ролях
Александр Тимошкин
Петронелла Баркер
Торгейр Фонилид
Виктор Шульгин
Андрей Ростоцкий
Андрей Ростоцкий
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма И на камнях растут деревья 1 постер
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И на камнях растут деревья
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