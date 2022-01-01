И на камнях растут деревья, 1985

Действие фильма разворачивается во времена завоевательных походов викингов. Отряд, которыми командуют Торир и его племянник Эйнар, нападает на поселение ильменских словен. Здесь они берут в плен юношу по имени Кукша, из которого может выйти хороший воин. На обратном пути на драккар норвежских викингов нападают враги-датчане. Эйнар погибает в схватке, и после того, как Кукша храбро расправился с противниками, Торир усыновляет его и дает имя Эйнар Счастливый. Как сложится судьба юноши в чужом краю? Какие испытания и потери его ожидают?