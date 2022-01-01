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Хронос
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Chronos

Хронос, 1985

1985 / Канада / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Это грандиозный документальный фильм, снят для стандарта кинотеатров IMAX, а значит помимо шикарных кадров содержит еще потрясающую музыку. Фильм и музыка о человечестве, и об его основной динамической составляющей — времени. В фильме запечатлены величайшие творения природы и человека на протяжении веков. От Гранд-каньона до пирамид долины Гиза, от древних храмов инков до Софийского собора. Показана динамика изменения человеческого бытия на фоне этих грандиозных хранителей неизменного течения времени.

7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в России 10 мая 1985
Премьера в мире 10 мая 1985
Возраст 12+
Режиссер
Рон Фрике
В ролях
Рон Фрике
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хронос 2 постера
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