Хронос, 1985

Это грандиозный документальный фильм, снят для стандарта кинотеатров IMAX, а значит помимо шикарных кадров содержит еще потрясающую музыку. Фильм и музыка о человечестве, и об его основной динамической составляющей — времени. В фильме запечатлены величайшие творения природы и человека на протяжении веков. От Гранд-каньона до пирамид долины Гиза, от древних храмов инков до Софийского собора. Показана динамика изменения человеческого бытия на фоне этих грандиозных хранителей неизменного течения времени.