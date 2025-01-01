Вова Сидоров рос единственным ребенком в большой семье. Разумеется, многочисленные родственники бесконечно баловали мальчика, постоянно стремились ему угодить и оградить от любых, даже самых маленьких проблем. Неудивительно, что вырос Вова крайне несамостоятельным и избалованным юношей. Когда на его имя пришла повестка из военкомата, мама, папа, бабушка и дедушка решили отправиться в армию вместе с горячо любимым чадом. А что из этого получилось - смотрите в мультфильме.
В основу фильма положено сатирическое стихотворение Э. Успенского, высмеивающее родителей, которые в своей слепой любви доходят до абсурда и тем самым калечат ребенка, воспитывая его неприспособленным к нормальной трудовой жизни, службе в армии.
|7 сентября 1985
|Россия
|6+