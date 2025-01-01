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Постер мультфильма Про Сидорова Вову
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Киноафиша Фильмы Про Сидорова Вову

Про Сидорова Вову

Pro Sidorova Vovu 18+
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О фильме

Вова Сидоров рос единственным ребенком в большой семье. Разумеется, многочисленные родственники бесконечно баловали мальчика, постоянно стремились ему угодить и оградить от любых, даже самых маленьких проблем. Неудивительно, что вырос Вова крайне несамостоятельным и избалованным юношей. Когда на его имя пришла повестка из военкомата, мама, папа, бабушка и дедушка решили отправиться в армию вместе с горячо любимым чадом. А что из этого получилось - смотрите в мультфильме.

  • Основой для сюжета мультфильма послужило одноименное стихотворение Эдуарда Успенского. Детский писатель признавался в интервью, что это любимая экранизация его произведения из всех существующих. 
  • Режиссер мультфильма Эдуард Назаров привнес в сюжет детали из собственного опыта службы в армии - например, глажка кирзовых сапог действительно входила в обязанности солдат. 
  • В одном из интервью Эдуард Назаров рассказал, что на протяжении работы над фильмом его преследовал один и тот же сон - его забирали в армию несмотря на то, что он уже отслужил. После премьеры кошмар перестал мучить режиссера. 
  • Мультфильм был отмечен премией XIX Всесоюзного фестиваля в Алма-Ате и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

В основу фильма положено сатирическое стихотворение Э. Успенского, высмеивающее родителей, которые в своей слепой любви доходят до абсурда и тем самым калечат ребенка, воспитывая его неприспособленным к нормальной трудовой жизни, службе в армии.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 7 сентября 1985
Дата выхода
7 сентября 1985 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pro Sidorova Vovu, About Sidorov Vova, Про Сидорова Вову, Parlando di Sidorov Vova
Режиссер
Эдуард Назаров
В ролях
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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Про Сидорова Вову

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