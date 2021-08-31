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Fletch

Флетч, 1985

1985 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Этого безумного парня друзья зовут просто Флетч, и он — великий мастер перевоплощения и прирожденный хамелеон. Его журналистские расследования — всегда головокружительные авантюры и удивительные приключения.

Как-то раз, готовя очерк о торговле наркотиками, Флетч переодевшись бомжом, отправляется собирать информацию. Но вместо информации, Флетч получает совершенно невероятное предложение.

Господин, по имени Алан Стэнвик предлагает лже-бомжу убить его за «скромное» вознаграждение в 50 тыс. долларов. Новоявленный заказчик сообщает Флетчу, что смертельно болен, дни его сочтены, но если Стэнвику «помогут» отправиться на тот свет, то его жена получит значительную страховку.

Профессиональное чутье Флетча тут же подсказывает ему, что здесь дело нечисто, и он «берется» за «мокрое» дело, еще не подозревая какие злоключения его поджидают!

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 7 августа 1985
Премьера в мире 31 мая 1985
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $8 000 000
Режиссер
Майкл Ритчи
В ролях
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Дана Уиллер-Николсон
Ричард Либертини
Тим Мэтисон
Тим Мэтисон
Джо Дон Бэйкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Флетч 2 постера
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