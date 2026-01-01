Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ждун 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Покровитель
Киноафиша Фильмы Покровитель
Покровитель

, 1985
The Protector
США, Гонконг / драма, боевик / 18+
О фильме

В Нью-Йорке на элитном показе мод похищают дочь влиятельного миллионера. На этой же вечеринке работал охранником полицейский Билли Вонг. Отстраненный от своей работы за излишнюю горячность, лишь он один способен спасти девушку. Отправившись в Гонконг, Билли сразу же попадает в самый центр наркобизнеса...

В ролях

Дэнни Айелло
Сэнди Александр
Виктор Арнольд
Ким Басс
Джеки Чан
Аль Серулло
Режиссер Джеймс Гликенхаус
Сценарист Джеймс Гликенхаус, King Sang Tang
Композитор Кен Торн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Гонконг
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1985
Премьера в мире 15 июня 1985
Дата выхода
15 июня 1985 Россия 18+
23 августа 1985 Бразилия 18
12 сентября 1985 Великобритания
9 января 1986 Германия
11 июля 1985 Гонконг
28 февраля 1986 Ирландия 18
28 июля 1989 Испания
15 июня 1985 Казахстан
23 августа 1985 США
15 июня 1985 Украина
10 июля 1985 Франция TP
15 июня 1985 Япония G
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $981 817
Производство Eurasia Investments, Golden Harvest Company, Golden Way Films Ltd.
Другие названия
The Protector, El protector, Protector, Protektor, Suojelija, A Fúria do Protetor, Contra cronometru, Der Protector, Kaitsja, Koruyucu, Le Protecteur, Le Retour du Chinois, Leszámolás Hongkongban, O Protector, Ochranca, Ochránce, Ochránce spravedlnosti, Policaj st. 1, Policajac br. 1, Protector - Mannen utan fruktan, Pyrinos exolothreftis, Wai lung mang tam, Wei long meng tan, Zaščitnik, Zaštitnik, Πύρινος εξολοθρευτής, Закрилникът, Захисник, Заштитник/Zaštitnik, Покровитель, プロテクター, 威龍猛探

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Покровитель

Остров огня
Остров огня драма, боевик
1990, Тайвань
6.0
Криминальная история
Криминальная история боевик, драма
1993, Гонконг
6.0
Бесстрашная гиена 2
Бесстрашная гиена 2 боевик, драма
1983, Гонконг
5.0
Вооруженный ответ
Вооруженный ответ триллер
2017, США
3.0
Игра смерти
Игра смерти боевик, приключения
2010, США
4.0
Хроники Хуаду: Лезвие розы
Хроники Хуаду: Лезвие розы приключения, боевик, комедия
2004, Гонконг
5.0
Супер полицейский 2
Супер полицейский 2 триллер, комедия, боевик
1993, Гонконг
6.0
Чудеса
Чудеса боевик, комедия, криминал
1989, Гонконг
7.0
Проект А: Часть 2
Проект А: Часть 2 комедия, боевик
1987, Гонконг
7.0
Озорные парни боевик, комедия
1986, Гонконг
5.0
Сердце дракона
Сердце дракона триллер, комедия, боевик
1985, Гонконг
6.0
Мои счастливые звезды 2
Мои счастливые звезды 2 комедия, боевик
1985, Гонконг
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше