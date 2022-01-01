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Внимание! Всем постам..., 1985

1985 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой фильма, Виктор Кольцов, не так давно завершил службу в десантных войсках. Вернувшись из армии, молодой человек решил и дальше посвятить свою жизнь служению родине – устроился на работу в милицию. Однажды поздним вечером герой сталкивается с опасным преступником. Без лишних колебаний Виктор вступает в бой, но злоумышленнику удается ускользнуть, напоследок ранив милиционера. Несмотря на полученное ранение, Кольцов продолжает расследование…

  • Режиссером и сценаристом фильма стал Игорь Вознесенский. Среди других его работ – картины «Потрясающий Берендеев» (1975), «Четвертая высота» (1977), «Идеальное преступление» (1989). 
  • В 1986 году Игорь Вознесенский снял продолжение фильма, которое получило название «Где ваш сын?» В центре сюжета – работа сержанта Виктора Кольцова с неблагополучными семьями. 
  • До съемок в фильма «Внимание! Всем постам…» и «Где ваш сын?» исполнитель главной роли Андрей Ростоцкий снялся еще в одной картине Игоря Вознесенского – драме «остаюсь с вами» (1981). 
  • Некоторые артисты, исполнившие в фильме эпизодические роли, не были указаны в титрах. В их числе оказался Георгий Милляр. Актер, прославившийся благодаря работам в сказочных картинах Александра Роу, исполнил роль старичка-пациента по имени Андрей Егорович.

Бывший десантник Виктор Кольцов поступил на работу в милицию. Однажды, возвращаясь с дежурства, он заметил в подворотне подозрительного человека и узнал в нем особо опасного преступника, объявленного в розыск. Начав преследование, доблестный милиционер получает тяжелое ранение, но сдаваться не собирается…

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 26 августа 1985
Премьера в мире 26 августа 1985
Возраст 12+
Режиссер
Игорь Вознесенский
В ролях
Андрей Ростоцкий
Андрей Ростоцкий
Анатолий Грачев
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Андрей Мартынов
Владимир Никитин
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