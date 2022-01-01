Внимание! Всем постам..., 1985

Герой фильма, Виктор Кольцов, не так давно завершил службу в десантных войсках. Вернувшись из армии, молодой человек решил и дальше посвятить свою жизнь служению родине – устроился на работу в милицию. Однажды поздним вечером герой сталкивается с опасным преступником. Без лишних колебаний Виктор вступает в бой, но злоумышленнику удается ускользнуть, напоследок ранив милиционера. Несмотря на полученное ранение, Кольцов продолжает расследование…