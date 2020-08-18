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Зимняя вишня Зимняя вишня
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Зимняя вишня, 1985

1985 / СССР
8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тридцатилетняя Ольга живет в Ленинграде, работает в институте и в одиночку воспитывает пятилетнего Антона. У нее есть возлюбленный – коллега Вадим, который женат и не решается уйти из семьи ради любовницы. Понимая это, Ольга, мечтающая о настоящем семейном очаге, пытается построить отношения с другими мужчинами. В ее жизни появляются Вениамин, живущий с мамой и имеющий своеобразные представления об отношениях, и Герберт, импозантный дипломат из Москвы.

  • Изначально на главные роли были утверждены Наталья Андрейченко и Сергей Шакуров. Однако Андрейченко в последний момент отказалась от своих обязательств и уехала в Соединенные Штаты вместе с Максимилианом Шеллом. После этого роль Ольги переписали под Елену Сафонову. Спустя некоторое время отказался от работы в ленте и Сергей Шакуров, которого заменил Виталий Соломин, ранее уже работавший с режиссером Игорем Масленниковым на съемочной площадке “Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона”.
  • В первоначальной версии сценарии Герберт был австрийцем, приехавшим в Советский Союз с деловым визитом, однако Госкино не разрешило подобный сюжетный ход.
  • Дом Ольги и ее подруг-соседок снимали в Толстовском доме на Фонтанке.

Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но сердцу не прикажешь…

8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1985
Премьера в России 21 октября 1985
Премьера в мире 21 октября 1985
Возраст 0+
Режиссер
Игорь Масленников
В ролях
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Виталий Соломин
Виталий Соломин
Нина Русланова
Нина Русланова
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Александр Леньков
Александр Леньков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зимняя вишня 1 постер
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Зимняя вишня
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