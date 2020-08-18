Зимняя вишня, 1985

Тридцатилетняя Ольга живет в Ленинграде, работает в институте и в одиночку воспитывает пятилетнего Антона. У нее есть возлюбленный – коллега Вадим, который женат и не решается уйти из семьи ради любовницы. Понимая это, Ольга, мечтающая о настоящем семейном очаге, пытается построить отношения с другими мужчинами. В ее жизни появляются Вениамин, живущий с мамой и имеющий своеобразные представления об отношениях, и Герберт, импозантный дипломат из Москвы.