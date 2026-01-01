Отзывы о фильме
Дэррил Палмер — бейсболист. Как-то в клубе он замечает привлекательную рок-певицу. Он делает всё, чтобы добиться её расположения. Ему это удается, и со временем роман переходит в нечто больше, и они женятся. Бейсболист начинает стремительно подниматься по карьерной лестнице. Но певице, в отличие от своего мужа, приходиться забыть о своей профессии. Как уживутся под одной крышей жена бейсболиста и муж рок-звезды?..
|29 марта 1985
|Россия
|16+
|31 мая 1985
|Италия
|29 марта 1985
|Казахстан
|29 марта 1985
|США
|29 марта 1985
|Украина