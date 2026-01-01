Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Жена бейсболиста
Жена бейсболиста

Жена бейсболиста

The Slugger's Wife 18+
О фильме

Дэррил Палмер — бейсболист. Как-то в клубе он замечает привлекательную рок-певицу. Он делает всё, чтобы добиться её расположения. Ему это удается, и со временем роман переходит в нечто больше, и они женятся. Бейсболист начинает стремительно подниматься по карьерной лестнице. Но певице, в отличие от своего мужа, приходиться забыть о своей профессии. Как уживутся под одной крышей жена бейсболиста и муж рок-звезды?..

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 29 марта 1985
Дата выхода
29 марта 1985 Россия 16+
31 мая 1985 Италия
29 марта 1985 Казахстан
29 марта 1985 США
29 марта 1985 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $19 000 000
Сборы в мире $1 878 561
Производство Rastar Films, Delphi II Productions
Другие названия
The Slugger's Wife, A Mulher do Ídolo, Die Frau des Profis, História de um Amor, La moglie del campione, La mujer del bateador, La mujer del golfo, Mansgrisen, Match à deux, Miłość i baseball, Neil Simon's Die Frau des Profis, Neil Simon's The Slugger's Wife, Nie wszystko dla miłości, Päätöksen hetki, Páros csillag, Жена бейсболиста, स्लगर्स वाइफ, スラッガーズ・ワイフ
Режиссер
Хэл Эшби
Хэл Эшби
В ролях
Ребекка Де Морнэй
Ребекка Де Морнэй
Мартин Ритт
Мартин Ритт
Рэнди Куэйд
Рэнди Куэйд
Кливант Деррикс
Лиза Ланглуа
Все актеры и съемочная группа
4.5
4.4 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино

