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Постер мультфильма Огуречная лошадка
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Киноафиша Фильмы Огуречная лошадка

Огуречная лошадка

Ogurechnaya loshadka 18+
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О фильме

История о девочке Маше, выращивающей на огороде огуречик.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 23 апреля 1985
Дата выхода
23 апреля 1985 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Ogurechnaya loshadka, Cucumber Horse, Огуречная лошадка
Режиссер
Лев Мильчин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Огуречная лошадка

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