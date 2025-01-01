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Огуречная лошадка
Огуречная лошадка
Ogurechnaya loshadka
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Напомним о выходе в прокат
анимация
короткометражный
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О фильме
История о девочке Маше, выращивающей на огороде огуречик.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
23 апреля 1985
Дата выхода
23 апреля 1985
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Ogurechnaya loshadka, Cucumber Horse, Огуречная лошадка
Режиссер
Лев Мильчин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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