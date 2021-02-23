В глубинах нашей галактики, на огромном расстоянии от Земли люди ведут кровопролитную войну с расой рептилий. Войну, которой Земля отдает последние силы, войну на полное уничтожение.

В одной из жестоких схваток в окрестностях гористой планеты в системе двойной звезды пилот Виллис Дэвидж сбивает машину чужого, но тут же получает несколько попаданий и выходит из боя.

Единственное место, где можно выжить после падения — та самая планета. Но упав, он обнаруживает, что сбитый им чужой не погиб. Смертельные враги оказываются заперты в одной клетке, и выбор прост — уничтожить друг друга или заключить перемирие и попытаться спастись.

Что окажется сильнее: желание жить или ненависть и боль за погибших?