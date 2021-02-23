В глубинах нашей галактики, на огромном расстоянии от Земли люди ведут кровопролитную войну с расой рептилий. Войну, которой Земля отдает последние силы, войну на полное уничтожение.
В одной из жестоких схваток в окрестностях гористой планеты в системе двойной звезды пилот Виллис Дэвидж сбивает машину чужого, но тут же получает несколько попаданий и выходит из боя.
Единственное место, где можно выжить после падения — та самая планета. Но упав, он обнаруживает, что сбитый им чужой не погиб. Смертельные враги оказываются заперты в одной клетке, и выбор прост — уничтожить друг друга или заключить перемирие и попытаться спастись.
Что окажется сильнее: желание жить или ненависть и боль за погибших?
|12 декабря 1985
|Россия
|12+
|26 марта 1986
|Австралия
|3 июля 1986
|Бразилия
|20 декабря 1985
|Великобритания
|21 февраля 1991
|Венгрия
|12 декабря 1985
|Германия
|11 апреля 1986
|Греция
|18 апреля 1986
|Дания
|15
|4 апреля 1986
|Италия
|12 декабря 1985
|Казахстан
|5 июня 1986
|Нидерланды
|20 декабря 1985
|США
|12 декабря 1985
|Украина
|26 февраля 1986
|Франция
|24 мая 1986
|Япония
