Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Враг мой
Постер фильма Враг мой
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Враг мой

Враг мой

Enemy Mine 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В глубинах нашей галактики, на огромном расстоянии от Земли люди ведут кровопролитную войну с расой рептилий. Войну, которой Земля отдает последние силы, войну на полное уничтожение.

В одной из жестоких схваток в окрестностях гористой планеты в системе двойной звезды пилот Виллис Дэвидж сбивает машину чужого, но тут же получает несколько попаданий и выходит из боя.

Единственное место, где можно выжить после падения — та самая планета. Но упав, он обнаруживает, что сбитый им чужой не погиб. Смертельные враги оказываются заперты в одной клетке, и выбор прост — уничтожить друг друга или заключить перемирие и попытаться спастись.

Что окажется сильнее: желание жить или ненависть и боль за погибших?

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1985
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 12 декабря 1985
Дата выхода
12 декабря 1985 Россия 12+
26 марта 1986 Австралия
3 июля 1986 Бразилия
20 декабря 1985 Великобритания
21 февраля 1991 Венгрия
12 декабря 1985 Германия
11 апреля 1986 Греция
18 апреля 1986 Дания 15
4 апреля 1986 Италия
12 декабря 1985 Казахстан
5 июня 1986 Нидерланды
20 декабря 1985 США
12 декабря 1985 Украина
26 февраля 1986 Франция
24 мая 1986 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $12 303 411
Производство Twentieth Century Fox, Kings Road Entertainment, SLM Production Group
Другие названия
Enemy Mine, Enemigo mío, Enemy Mine - Geliebter Feind, Enemy, Vihollisen armoilla, 第五惑星, Düşmanım, Enemic meu, Enemigo mio, Fiender, Fifth Planet, Fjender, Il mio nemico, Inamicul meu, Inimigo Meu, Kedves ellenségem, Mano priesas, Mans Ienaidnieks, Minu vaenlane, Môj nepriateľ, Mój ukochany wróg, Mój własny wróg, Muj nepritel, Neprijateljski rudnik, O ehthros mou, Os Inimigos, På fiendens villkor, SOS Space Special, Ο εχθρός μου, Ворог мій, Врaг мой, Враг мой, Мој непријатељ, दुश्मन की खान, 异星情缘, 敌人 我, 第5惑星
Режиссер
Вольфганг Петерсен
Вольфганг Петерсен
В ролях
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
Брайон Джеймс
Брайон Джеймс
Ричард Маркус
Кэролин МакКормик
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Враг мой
Внутреннее пространство 7.0
Внутреннее пространство (1987)
Четверо против банка 5.9
Четверо против банка (2017)
Горец 7.6
Горец (1986)
Жемчужина Нила 6.1
Жемчужина Нила (1985)
Леди-ястреб 6.9
Леди-ястреб (1985)
Кокон 6.7
Кокон (1985)
Видение 6.3
Видение (1984)
Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении 6.2
Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении (1984)
Военные игры 7.1
Военные игры (1983)
Трон 6.4
Трон (1982)
Чужая земля 6.6
Чужая земля (1981)
Экскалибур 7.4
Экскалибур (1981)
Фильм находится в подборках
Фильмы про космос Фильмы про космос

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не манная кашка, конечно, такой протертый супчик, с сухариками, но скорее для интереса, чем в качестве твердой пищи. Упростили смысл по сравнению с… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 02/10/2013 - 00:54:31

К 85-му году уже сообразили, что маленькие зелененькие человечки быстрее долетят до нас. Если… Читать дальше…
Цитаты
Davidge Знаешь что, Джерри? Твой великий Шимзар — это ничто!
Jerry [зло] Землянин, твой Микки-Маус — один большой тупой дурак!
[Davidge пытается не рассмеяться]
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше