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Волчок Волчок
Киноафиша Фильмы Волчок

Волчок, 1985

1985 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Фильм-фантазия по мотивам стихотворения Б. Заходера.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 7 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 22 апреля 1985
Премьера в мире 22 апреля 1985
Возраст 12+
Режиссер
Наталья Орлова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Волчок 1 постер
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Волчок
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