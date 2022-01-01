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Волчок
Волчок, 1985
1985 / СССР
5.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
анимация
короткометражный
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О фильме
Фильм-фантазия по мотивам стихотворения Б. Заходера.
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5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
7 минут
Год выпуска
1985
Премьера в России
22 апреля 1985
Премьера в мире
22 апреля 1985
Возраст
12+
Режиссер
Наталья Орлова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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