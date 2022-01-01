Волчок, 1985

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о выходе в прокат О фильме Фильм-фантазия по мотивам стихотворения Б. Заходера. Развернуть 5.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 7 минут Год выпуска 1985 Премьера в России 22 апреля 1985 Премьера в мире 22 апреля 1985 Возраст 12+ Режиссер Наталья Орлова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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