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Огни святого Эльма
St. Elmo's Fire
Огни святого Эльма, 1985
1985 / США
8.0
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
драма
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8.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1985
Премьера в России
28 июня 1985
Премьера в мире
20 июня 1985
Возраст
16+
Режиссер
Джоэл Шумахер
В ролях
Эмилио Эстевес
Эндрю МакКарти
Деми Мур
Джадд Нелсон
Роб Лоу
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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саундтрек фильма
Огни святого Эльма
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Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е
30 лет назад они стали секс-символами для целого поколения.
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17 августа 2022 15:59
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