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Огни святого Эльма
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St. Elmo's Fire

Огни святого Эльма, 1985

1985 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 28 июня 1985
Премьера в мире 20 июня 1985
Возраст 16+
Режиссер
Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
В ролях
Эмилио Эстевес
Эндрю МакКарти
Эндрю МакКарти
Деми Мур
Деми Мур
Джадд Нелсон
Роб Лоу
Роб Лоу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Огни святого Эльма 2 постера
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саундтрек фильма Огни святого Эльма
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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17 августа 2022 15:59
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