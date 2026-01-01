6.5
6.5

Ничтожество

, 1985
Insignificance
Великобритания / комедия, драма / 18+
Постер фильма Ничтожество
6.5

О фильме

Действие фильма происходит в комнате нью-йоркского отеля жаркой ночью 1953 года. Встречаются знаменитости, имена которых не приводятся из юридических соображений, но легко угадываются.

Это белокурая киноактриса, очень похожая на Мерилин Монро, математик — вылитый Альберт Эйнштейн, сенатор Маккарти и знаменитый бейсболист — ревнивый и несчастный муж актрисы. Разгар холодной войны. Речь пойдет о теории относительности, о времени и пространстве, о бремени славы, одиночестве, человеческой глупости и подлости, ответственности создателей ядерной бомбы за свое детище.

В ролях

Майкл Эмиль
Тереза Расселл
Тони Кертис
Тони Кертис
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи
Уилл Сэмпсон
Уилл Сэмпсон
Пэтрик Килпэтрик
Режиссер Николас Роуг
Сценарист Терри Джонсон
Композитор Стенли Майерс, Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 11 мая 1985
Дата выхода
2 августа 1985 Россия 16+
4 октября 1985 Австралия
1 января 1986 Бразилия
24 октября 1985 Германия
2 августа 1985 Казахстан
21 марта 1986 Португалия
2 августа 1985 США
2 августа 1985 Украина
12 февраля 1986 Франция
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Производство Zenith Entertainment, Recorded Picture Company (RPC), CEA Studios

ОККО
Другие названия
Insignificance, Insignificancia, She's the Bomb, A színésznő és a relativitás, Allt är relativt, Alt er relativt, Beznačajnost, Błahostka, C'est une bombe, Einstein & Marilyn: O Encontro do Século, Insignificance - Die verflixte Nacht, La signora in bianco, Malícia Atômica, Mia nyhta me tin Marilyn, Neînsemnatii, Neznachitelnost, Nichtozhestvo, Önemsizlik, Pigen og professoren, Uma Noite Inesquecível, Une nuit de réflexion, Yhtä tyhjän kanssa, Z przymrużeniem oka, Μια νύχτα με τη Μέριλιν, Незначителност, Ничтожество, इंसिगनिफिकन्स, マリリンとアインシュタイン

6.5
6.4 IMDb
Цитаты

The Actress Я сказал, что знаю, только потому что ты сказала, что знаешь.
The Professor Я соврал. Знание — это не правда. Это просто бездумное соглашательство. Ты со мной согласна, я с кем-то ещё — у всех есть знание. Но мы не приблизились к истине. Нельзя понять что-то, соглашаясь, давая определения. Только перебирая все варианты. Это и есть мышление. Если я скажу, что знаю, я перестану думать. Пока я думаю, я начинаю понимать. Так я могу приблизиться к истине.

Ничтожество - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ничтожество

