Самая обаятельная и привлекательная, 1985

Надя Клюева – добрая, отзывчивая и ответственная девушка, да вот только личная жизнь у нее никак не складывается. После случайной встречи с университетской подругой Сусанной, считающей себя экспертом в психологии противоположного пола, Надя решает взять судьбу в свои руки и во что бы то ни стало найти себе мужа. Выбор падает на коллегу по работе – обаятельного красавца Володю Смирнова, и в ход начинают идти и домашняя выпечка, и смена имиджа, и дефицитные билеты на концерт иностранных звезд. Вот только, возможно, настоящее счастье гораздо ближе, чем кажется самой Наде?