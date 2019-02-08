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Самая обаятельная и привлекательная, 1985

1985 / СССР
8.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Надя Клюева – добрая, отзывчивая и ответственная девушка, да вот только личная жизнь у нее никак не складывается. После случайной встречи с университетской подругой Сусанной, считающей себя экспертом в психологии противоположного пола, Надя решает взять судьбу в свои руки и во что бы то ни стало найти себе мужа. Выбор падает на коллегу по работе – обаятельного красавца Володю Смирнова, и в ход начинают идти и домашняя выпечка, и смена имиджа, и дефицитные билеты на концерт иностранных звезд. Вот только, возможно, настоящее счастье гораздо ближе, чем кажется самой Наде?

  • Роль Нади Клюевой писалась специально под Ирину Муравьеву, но, тем не менее, режиссеру Геральду Бежанову пришлось более полугода уговаривать актрису принять участие в картине, поскольку Муравьева на тот момент уже устала от своего комедийного амплуа.
  • Роль Сусанны предлагали Любови Полищук и Инне Чуриковой.
  • За шутливую реплику “Она что, с Урала?” и Геральду Бежанову, и Госкино пришлось писать извинительную записку Борису Ельцину, который на тот момент руководил Свердловским обкомом.
  • Девушку по имени Лариса, соседку Нади по гостиничному номеру, очарованную героем Леонида Куравлева, сыграла Екатерина Куравлева, дочь Леонида Вячеславовича.

У инженера Нади Клюевой максимум общественной, но минимум личной жизни. Все меняется, когда она случайно встречает в автобусе свою старую знакомую, школьную одноклассницу Сусанну, ныне работающую социологом на заводе бытовых кондиционеров. Сусанна решает наладить личную жизнь своей подруги, используя научный метод.

8.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1985
Премьера в России 6 июня 1985
Премьера в мире 6 июня 1985
Возраст 16+
Режиссер
Геральд Бежанов
В ролях
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Самая обаятельная и привлекательная 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Надежда Егорова 8 февраля 2019, 17:10
Хороший фильм, обязательно приеду посмотреть. Ирина Вадимовна Муравьёва - одна из лучших артисток кино!!! Фильмы с её участием всегда интересны.
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14 голосов
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