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Живая радуга Живая радуга
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Живая радуга, 1982

1982 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Каждое утро одноклассники Миша и Катя вместе отправляются в школу. Стараниями учительницы Марии Сергеевны школьники познают мир живой природы, учатся любить и беречь планету, на которой живут, и ее обитателей. Однажды накануне летних каникул ребята находят девять утиных яиц. Мама-утка попала под колеса автомобиля, поэтому позаботиться о будущих птенцах некому. Катя и Миша решают построить инкубатор, с помощью которого утята все-таки смогут появиться на свет. Дело это непростое и ответственное, но на помощь друзьям приходят учительница, родители и одноклассники.

  • Фильм снят по мотивам повести “Веселая семейка” известного советского писателя Николая Носова. 
  • Режиссером картины выступила Наталья Бондарчук. В дальнейшем она не раз обращалась к теме живой природы в своем творчестве - так, ею были сняты фильмы “Детство Бемби” (1985) и “Юность Бемби” (1986). 
  • Юная актриса Екатерина Лычева, исполнившая роль Маши, в дальнейшем сыграла роль маленькой Фалины в фильме Натальи Бондарчук “Детство Бемби”.
  • Катя Лычева была известна в СССР не только благодаря ролям в кино, но и “миссии мира” в США. После трагической гибели американской школьницы Саманты Смит, посетившей СССР в 1983 году, была организована поездка Кати Лычевой в Соединенные Штаты с пропагандой мира.

Очень трогательная история про первоклассников Мишу и Катю. Чтобы спасти будущих утят наседки, погибшей под колесами автомобиля, дети почти месяц не отходили от яиц, следя за температурой в инкубаторе, построенном Мишей и его папой. И настал день, когда девять птенцов увидели свет...

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 24 апреля 1985
Премьера в мире 24 апреля 1985
Возраст 18+
Режиссер
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
В ролях
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Николай Бурляев
Николай Бурляев
Инна Макарова
Инна Макарова
Арнис Лицитис
Арнис Лицитис
Алена Бондарчук
Все актеры и съемочная группа
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Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Живая радуга

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