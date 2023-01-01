Живая радуга, 1982

Каждое утро одноклассники Миша и Катя вместе отправляются в школу. Стараниями учительницы Марии Сергеевны школьники познают мир живой природы, учатся любить и беречь планету, на которой живут, и ее обитателей. Однажды накануне летних каникул ребята находят девять утиных яиц. Мама-утка попала под колеса автомобиля, поэтому позаботиться о будущих птенцах некому. Катя и Миша решают построить инкубатор, с помощью которого утята все-таки смогут появиться на свет. Дело это непростое и ответственное, но на помощь друзьям приходят учительница, родители и одноклассники.