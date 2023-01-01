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Простая смерть
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Простая смерть, 1985

1985 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть О фильме

- экранизация знаменитой повести Толстого была выполнена Кайдановским в качестве дипломной работы на Высших режиссерских курсах. Обуреваемый честолюбивыми замыслами под непосредственным влиянием гения Тарковского, он был полон идеями переноса на язык кино великой литературы. За эту повесть Толстого не брался до Кайдановского никто. Он же решил ее с таким эстетическим экстремизмом, выразившимся в предельном следовании толстовской физиологичности, что даже выпущенная небольшим тиражом в прокат в 1988 году картина практически не увидела экрана.

По мотивам повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Мир и жизнь, увиденные глазами героя, оказываются бесконечно равнодушны к его боли и страданиям. Но неожиданно для себя в момент смерти он испытывает облегчение и успокоение. «Нельзя так жить!» – голос Толстого со старой пластинки обрамляет все повествование.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 1 марта 1985
Премьера в мире 1 марта 1985
Возраст 18+
Режиссер
Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
В ролях
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Валерий Приемыхов
Витаутас Паукште
Михаил Данилов
Карина Моритц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Простая смерть 1 постер
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Простая смерть

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