Простая смерть, 1985

- экранизация знаменитой повести Толстого была выполнена Кайдановским в качестве дипломной работы на Высших режиссерских курсах. Обуреваемый честолюбивыми замыслами под непосредственным влиянием гения Тарковского, он был полон идеями переноса на язык кино великой литературы. За эту повесть Толстого не брался до Кайдановского никто. Он же решил ее с таким эстетическим экстремизмом, выразившимся в предельном следовании толстовской физиологичности, что даже выпущенная небольшим тиражом в прокат в 1988 году картина практически не увидела экрана.