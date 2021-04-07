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Постер фильма Бразилия
8.2
Киноафиша Фильмы Бразилия
8.2

Бразилия

, 1985
Brazil
Великобритания / фантастика / 18+
Постер фильма Бразилия
8.2

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Сэм Лоури – измученный технократ в футуристическом обществе, которое излишне запутано и неэффективно. Лоури мечтает о жизни, в которой он сможет улететь от технологий и непреодолимой бюрократии, чтобы провести вечность с женщиной своей мечты. Пытаясь исправить неправомерный арест некоего Гарри Баттла, Лоури вдруг встречает ту самую женщину, которую он всегда преследует во сне, Джилл Лейтон. Тем временем партийная бюрократия, которую герой всегда так ненавидел, отвечает ему взаимностью и называет его ответственным за серию террористических актов. Теперь жизни Сэма и Джилл находятся под угрозой. Сможет ли он очистить свое имя?

  • Во время съемок фильма Гиллиама попросили провести урок в Университете Южной Калифорнии. Он согласился и воспользовался ситуацией, чтобы показать студентам «аудиовизуальные учебные материалы», которые были не чем иным, как его версией фильма, которую не успели порезать монтажеры студии Universal. Эта версия картины привлекла такое внимание критиков, что в итоге фильм вышел в авторской версии. 
  • Хотя большинству актеров требовалось всего два-три дубля, Роберт Де Ниро настаивал на 25-30 дублях для каждой своей сцены и при этом умудрялся забыть свои реплики. В конечном счете на съемку его сцен ушло вдвое больше времени, чем планировалось. 
  • Гиллиам так волновался во время съемок, что на неделю перестал чувствовать ноги.

Монументальная антиутопия в духе "1984" Оруэлла и "Процесса" Кафки, отмеченная кинокритиками в числе десяти лучших картин за восьмидесятые годы. Но никакой Бразилии здесь нет и в помине. Название фильму дала популярная песенка "Бразилия", которая создает фон картины. А действие происходит в тоталитарном обществе будущего, где миром правит система, держащая людей в страхе и насилии. Дерзкий бунт против этого аппарата приобретает сатирический характер, присущий безграничной фантазии Терри Гиллиама.

В ролях

Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Сэм Лоури
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Harry Tuttle
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Spoor
Кэтрин Хелмонд
Mrs. Ida Lowry
Ким Грайст
Джилл Лейтон
Иэн Холм
Иэн Холм
Mr. Kurtzmann
Майкл Пэлин
Майкл Пэлин
Jack Lint
Иэн Ричардсон
Иэн Ричардсон
Mr. Warrenn
Питер Вон
Mr. Helpmann
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Dr. Jaffe
Режиссер Терри Гиллиам
Сценарист Том Стоппард, Чарльз МакКеоун, Терри Гиллиам
Композитор Майкл Кэймен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1985
Премьера онлайн 1 августа 2018
Премьера в мире 20 февраля 1985
Дата выхода
20 февраля 1985 Россия 16+
12 сентября 1985 Австралия
20 мая 1985 Аргентина
17 октября 1985 Бразилия
22 февраля 1985 Великобритания
5 мая 1988 Венгрия
26 апреля 1985 Германия
18 апреля 1986 Гонконг
1 декабря 1985 Греция
19 апреля 1985 Дания
29 марта 1985 Ирландия
9 октября 1997 Испания
23 августа 1985 Италия
20 февраля 1985 Казахстан
19 февраля 1986 Канада
17 октября 1985 Колумбия
7 ноября 2024 Литва N13
28 февраля 1985 Нидерланды
18 марта 1985 Новая Зеландия R13
1 июня 1985 Норвегия
19 декабря 1985 Перу
12 июня 1985 Португалия
18 декабря 1985 США
13 июля 1990 Сингапур
5 октября 2017 Словакия
20 февраля 1985 Украина
5 декабря 1985 Уругвай
16 августа 1985 Финляндия
20 февраля 1985 Франция
15 марта 1985 Швеция
10 октября 1986 Япония
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $9 953 708
Производство Embassy International Pictures
Другие названия
Brazil, Brasil, Brazilija, Бразилия, 1984 and 1/2, 1984½, Anh Chàng Hay Mơ, Brazil - bortom nuet, Brazil - tämän hetken tuolla puolen, Brazil: O Filme, Brazil: O Outro Lado do Sonho, Brazil... La película, Brezilya, Mirai seiki Burajiru, Μπραζίλ, Бразил, Бразилія, ब्रज़िल, 巴西, 未来世紀ブラジル

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 7 апреля 2021

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