Сэм Лоури – измученный технократ в футуристическом обществе, которое излишне запутано и неэффективно. Лоури мечтает о жизни, в которой он сможет улететь от технологий и непреодолимой бюрократии, чтобы провести вечность с женщиной своей мечты. Пытаясь исправить неправомерный арест некоего Гарри Баттла, Лоури вдруг встречает ту самую женщину, которую он всегда преследует во сне, Джилл Лейтон. Тем временем партийная бюрократия, которую герой всегда так ненавидел, отвечает ему взаимностью и называет его ответственным за серию террористических актов. Теперь жизни Сэма и Джилл находятся под угрозой. Сможет ли он очистить свое имя?