Сэм Лоури – измученный технократ в футуристическом обществе, которое излишне запутано и неэффективно. Лоури мечтает о жизни, в которой он сможет улететь от технологий и непреодолимой бюрократии, чтобы провести вечность с женщиной своей мечты. Пытаясь исправить неправомерный арест некоего Гарри Баттла, Лоури вдруг встречает ту самую женщину, которую он всегда преследует во сне, Джилл Лейтон. Тем временем партийная бюрократия, которую герой всегда так ненавидел, отвечает ему взаимностью и называет его ответственным за серию террористических актов. Теперь жизни Сэма и Джилл находятся под угрозой. Сможет ли он очистить свое имя?
Монументальная антиутопия в духе "1984" Оруэлла и "Процесса" Кафки, отмеченная кинокритиками в числе десяти лучших картин за восьмидесятые годы. Но никакой Бразилии здесь нет и в помине. Название фильму дала популярная песенка "Бразилия", которая создает фон картины. А действие происходит в тоталитарном обществе будущего, где миром правит система, держащая людей в страхе и насилии. Дерзкий бунт против этого аппарата приобретает сатирический характер, присущий безграничной фантазии Терри Гиллиама.
|20 февраля 1985
|Россия
|16+
|12 сентября 1985
|Австралия
|20 мая 1985
|Аргентина
|17 октября 1985
|Бразилия
|22 февраля 1985
|Великобритания
|5 мая 1988
|Венгрия
|26 апреля 1985
|Германия
|18 апреля 1986
|Гонконг
|1 декабря 1985
|Греция
|19 апреля 1985
|Дания
|29 марта 1985
|Ирландия
|9 октября 1997
|Испания
|23 августа 1985
|Италия
|20 февраля 1985
|Казахстан
|19 февраля 1986
|Канада
|17 октября 1985
|Колумбия
|7 ноября 2024
|Литва
|N13
|28 февраля 1985
|Нидерланды
|18 марта 1985
|Новая Зеландия
|R13
|1 июня 1985
|Норвегия
|19 декабря 1985
|Перу
|12 июня 1985
|Португалия
|18 декабря 1985
|США
|13 июля 1990
|Сингапур
|5 октября 2017
|Словакия
|20 февраля 1985
|Украина
|5 декабря 1985
|Уругвай
|16 августа 1985
|Финляндия
|20 февраля 1985
|Франция
|15 марта 1985
|Швеция
|10 октября 1986
|Япония