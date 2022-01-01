Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Детство Бемби Детство Бемби
Киноафиша Фильмы Детство Бемби

Детство Бемби, 1985

1985 / СССР
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Лесные жители празднуют радостное событие - у вожака оленьей стаи родился наследник, принц Бемби. Любознательный и жизнерадостный малыш сразу же начинает интересоваться окружающим миром и теми, кто его населяет. День за днем он знакомится со своими соседями по лесу, находит друзей, с которыми так весело и интересно играть и узнавать что-то новое. Однако скоро Бемби узнает, что, помимо добра и дружбы, на земле существует зло. С приходом в лес человека жизнь олененка и лесных жителей меняется навсегда…

  • В основу сценария легла известная сказка Феликса Зальтена “Бемби”. 
  • В 1986 году на экраны вышло продолжение истории - картина “Юность Бемби”, рассказывающая о путешествии Бемби и его возлюбленной Фалины в дальние страны. 
  • Наталья Бондарчук не только стала не только режиссером и автором сценария, но и исполнила фильме роль Агни - матери Бемби. 
  • В 1986 году Наталья Бондарчук получила награду Всесоюзного кинофестиваля в Алма-Ате “За раскрытие темы содружества человека и природы”.
  • Катя Лычёва, исполнившая в фильме роль маленькой Фалины, ранее снималась в другой известной работе Натальи Бондарчук - картине о природе “Живая радуга” (1982). 
  • Участие в съемках приняты известные артисты балета - Марис Лиепа, Илзе Лиепа, Гедиминас Таранда.

В большой оленьей семье родился олененок Бемби. С первого дня Мама учит его понимать таинственный и загадочный мир леса. Жизнь красива и удивительна — так думает Бемби. Но вскоре погибает его мать и олененок впервые начинает думать о существующем зле…

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 6 июня 1985
Премьера в мире 6 июня 1985
Возраст 12+
Режиссер
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
В ролях
Иван Бурляев
Николай Бурляев
Николай Бурляев
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Екатерина Лычева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Детство Бемби 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Детство Бемби смотреть онлайн

Детство Бемби
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши