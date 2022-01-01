Детство Бемби, 1985

Лесные жители празднуют радостное событие - у вожака оленьей стаи родился наследник, принц Бемби. Любознательный и жизнерадостный малыш сразу же начинает интересоваться окружающим миром и теми, кто его населяет. День за днем он знакомится со своими соседями по лесу, находит друзей, с которыми так весело и интересно играть и узнавать что-то новое. Однако скоро Бемби узнает, что, помимо добра и дружбы, на земле существует зло. С приходом в лес человека жизнь олененка и лесных жителей меняется навсегда…