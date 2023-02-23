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Коммандос Коммандос
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Commando

Коммандос, 1985

1985 / США
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39 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Полковник в отставке Джон Матрикс – бывший командир спецотряда, участвовавшего в секретных операциях на Ближнем Востоке, СССР и Центральной Америке. Находясь в отличной физической форме и владея знаниями, которые делают его супер-солдатом, Джон живет под другим именем в большом доме со своей дочерью вдали от города. Но спокойную жизнь нарушает его старый враг, похищая 11-ти летнюю дочь полковника. И вспыхнувший ненавистью Джон Матрикс безжалостно убивает всех, кто становится у него на пути к спасению любимой дочери…

7.8 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 4 октября 1985
Премьера в мире 3 октября 1985
Возраст 16+
Режиссер
Марк Л. Лестер
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Рэй Доун Чонг
Дэн Хедайя
Дэн Хедайя
Джеймс Олсон
Алисса Милано
Алисса Милано
Все актеры и съемочная группа
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Коммандос
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disturatro 23 февраля 2023, 18:44
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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11 июня 2021 18:45
«Коммандос» с Арнольдом Шварценеггером мог получить приквел В нем бы рассказали, когда испортились отношения полковника Матрикса и Беннетта.
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