Коммандос, 1985

Полковник в отставке Джон Матрикс – бывший командир спецотряда, участвовавшего в секретных операциях на Ближнем Востоке, СССР и Центральной Америке. Находясь в отличной физической форме и владея знаниями, которые делают его супер-солдатом, Джон живет под другим именем в большом доме со своей дочерью вдали от города. Но спокойную жизнь нарушает его старый враг, похищая 11-ти летнюю дочь полковника. И вспыхнувший ненавистью Джон Матрикс безжалостно убивает всех, кто становится у него на пути к спасению любимой дочери…