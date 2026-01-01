На этот раз агент 007 сражается сразу с двумя негодяями, одного из них зовут Макс Зорин, он - продукт генетических испытаний нацистов и с его помощницей по имени Мэй-Дэй, настоящей экстремалкой с безудержной тягой к преступлениям. Макс задумал уничтожить "Силиконовую долину", центр научно-технических исследований США...
|22 мая 1985
|Россия
|12+
|1 июля 1985
|Австралия
|11 июля 1985
|Аргентина
|27 июня 1985
|Бразилия
|12 июня 1985
|Великобритания
|5 декабря 1985
|Венгрия
|7 августа 1985
|Германия
|12 сентября 1985
|Греция
|8 августа 1985
|Дания
|21 июня 1985
|Ирландия
|4 июля 1985
|Испания
|11 июля 1985
|Италия
|22 мая 1985
|Казахстан
|19 декабря 1985
|Мексика
|4 июля 1985
|Нидерланды
|27 сентября 1985
|Португалия
|24 мая 1985
|Румыния
|15
|24 мая 1985
|США
|22 мая 1985
|Украина
|9 августа 1985
|Финляндия
|11 сентября 1985
|Франция
|12 июля 1985
|Швеция
|22 декабря 1985
|Южная Корея
|15
|6 июля 1985
|Япония