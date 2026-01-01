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Постер фильма Вид на убийство
6.7
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6.7

Вид на убийство

, 1985
View To A Kill, A
Великобритания, США / боевик, приключения, триллер / 18+
Постер фильма Вид на убийство
6.7

О фильме

На этот раз агент 007 сражается сразу с двумя негодяями, одного из них зовут Макс Зорин, он - продукт генетических испытаний нацистов и с его помощницей по имени Мэй-Дэй, настоящей экстремалкой с безудержной тягой к преступлениям. Макс задумал уничтожить "Силиконовую долину", центр научно-технических исследований США...

В ролях

Роджер Мур
Роджер Мур
Джеймс Бонд
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Макс Зорин
Таня Робертс
Стейси Саттон
Грэйс Джонс
Грэйс Джонс
Мэй Дэй
Пэтрик МакНи
Tibbett
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Файона Фуллертон
Pola Ivanova
Патрик Бошо
Патрик Бошо
Scarpine
Дэвид Йип
Chuck Lee
Мэннинг Редвуд
Bob Conley
Элисон Дуди
Элисон Дуди
Jenny Flex
Режиссер Джон Глен
Сценарист Ричард Майбаум, Майкл Уилсон
Композитор Джон Барри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 22 мая 1985
Дата выхода
22 мая 1985 Россия 12+
1 июля 1985 Австралия
11 июля 1985 Аргентина
27 июня 1985 Бразилия
12 июня 1985 Великобритания
5 декабря 1985 Венгрия
7 августа 1985 Германия
12 сентября 1985 Греция
8 августа 1985 Дания
21 июня 1985 Ирландия
4 июля 1985 Испания
11 июля 1985 Италия
22 мая 1985 Казахстан
19 декабря 1985 Мексика
4 июля 1985 Нидерланды
27 сентября 1985 Португалия
24 мая 1985 Румыния 15
24 мая 1985 США
22 мая 1985 Украина
9 августа 1985 Финляндия
11 сентября 1985 Франция
12 июля 1985 Швеция
22 декабря 1985 Южная Корея 15
6 июля 1985 Япония
MPAA PG
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $50 337 730
Производство Eon Productions
Другие названия
A View to a Kill, En la mira de los asesinos, 007: En la mira de los asesinos, AVTAK, Dangereusement vôtre, Im Angesicht des Todes, Od nišana do smrti, Od tarče do smrti, Вид на убийство, 007 - Alvo em Movimento, 007 - Bersaglio mobile, 007 - Na Mira dos Assassinos, 007 En la mira de los asesinos, 007 ja kuoleman katse, 007 och dödens blick, 007: A View to a Kill, 007: Surma palge ees, 007: Вид на вбивство, 007/美しき獲物たち, Agent 007 i skudlinien, Agente 007 - Bersaglio mobile, Bersaglio mobile, Bir Cinayete Bakış, Bond 14, From a View to a Kill, Halálvágta, James Bond - Im Angesicht des Todes, James Bond 007 - Im Angesicht des Todes, James Bond: Vyhliadka na smrť, Levande måltavla, Med døden i sikte, Ölüme Bir Bakış, Panorama para matar, Panorama per matar, Perspectiva unei crime, Pogled na ubojstvo, Skats uz slepkavību, Tầm Sát Thương, The Beautiful Prey, Vyhliadka na smrt', Vyhlídka na vraždu, Zabójczy widok, Žvilgsnis i žmogžudystę, Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος, Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση «Κινούμενος στόχος», Изглед към Долината на смъртта, Поглед на убиство, अ व्यू टू अ किल, 雷霆殺機, 007 15 - Dangereusement vôtre, 007系列：雷霆杀机, Egy gyilkosságra intő kilátás, James Bond: Halálvágta, Ölümə Bir Baxış, 007 Bersaglio mobile, 007: Halálvágta, Vyhlídka na smrt, Вид на вбивство, 007 James Bond: Ölüme Bir Bakış, Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος, James Bond - I skudlinjen

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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