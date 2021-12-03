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Снегурочку вызывали? Снегурочку вызывали?
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Снегурочку вызывали?, 1985

1985 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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В канун нового 1986 года малоизвестная театральная актриса Светлана Александровна устраивается в фирму добрых услуг, где подрабатывает, изображая Снегурочку. Когда актер, игравший Деда Мороза, неожиданно заболевает, сотрудники фирмы убеждают заменить его скоромного водителя автобуса по имени Александр. Неожиданно тот отлично вживается в роль, и Светлане нравится работать с ним. За эту праздничную ночь герои встречают множество людей, счастливых, одиноких и несчастных. Одной из последних клиенток Светланы и Александра становится бывшая жена последнего. Он видит своего сына впервые за несколько лет и не может сдержать слез…

  • По словам Ирины Алферовой, исполнившей роль Снегурочки, она мечтала об этой роли с первого класса. Актриса утверждает, что именно для таких ролей она и пошла в эту профессию: делать людей счастливыми, приносить им радость и заставлять улыбаться. 
  • Хотя большая часть эпизодов фильма была снята в павильонах студии «Ленфильм», на натурных кадрах можно увидеть весь исторический центр Ленинграда: Гостиный двор, Невский проспект и даже площадь перед Александринским театром. 
  • Для съемок фильма было собрано более 50 юных актеров, большая часть которых в итоге сыграла детдомовцев. Все они не были профессионалами и снимались впервые.

Эта история происходит в канун Нового года: водитель автобуса соглашается заменить заболевшего актера и сыграть роль Деда Мороза. Так он знакомится со Снегурочкой – одинокой, как и он, и не слишком удачливой в личной жизни актрисой...

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 30 декабря 1985
Премьера в мире 30 декабря 1985
Возраст 12+
Режиссер
Валентин Морозов
В ролях
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Иван Краско
Иван Краско
Николай Лавров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Снегурочку вызывали? 1 постер
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3 декабря 2021 18:52
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