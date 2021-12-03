Снегурочку вызывали?, 1985

В канун нового 1986 года малоизвестная театральная актриса Светлана Александровна устраивается в фирму добрых услуг, где подрабатывает, изображая Снегурочку. Когда актер, игравший Деда Мороза, неожиданно заболевает, сотрудники фирмы убеждают заменить его скоромного водителя автобуса по имени Александр. Неожиданно тот отлично вживается в роль, и Светлане нравится работать с ним. За эту праздничную ночь герои встречают множество людей, счастливых, одиноких и несчастных. Одной из последних клиенток Светланы и Александра становится бывшая жена последнего. Он видит своего сына впервые за несколько лет и не может сдержать слез…