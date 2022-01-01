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Не ходите, девки, замуж Не ходите, девки, замуж
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Не ходите, девки, замуж, 1985

1985 / СССР
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Председатель колхоза Иван Савельич Мальков возвращается из отпуска… и сталкивается с непростой ситуацией. Из-за острого дефицита мужчин жительницы села Большие Угороды, в котором расположен колхоз «Верный путь», все как одна собрались переехать в город. Чтобы сохранить кадры, Ивану Савельичу приходится пойти на хитрость. Он предлагает работницам колхоза создать самодеятельный хоровой ансамбль, поставить номер и попасть с ним на телевидение. Тогда женихи сами толпой повалят в Большие Угороды! Девушки с энтузиазмом берутся за дело, совершенно не подозревая, к чему это приведет…

  • Изначально комедия, снятая Евгением Герасимовым по сценарию Сергея Бодрова-старшего и Натальи Митиной, должна была носить название «Каждая девушка должна жениться». 
  • Евгений Герасимов известен не только как режиссер, но и как актер. Вместе с Вячеславом Невинным, сыгравшим в комедии роль Ивана Малькова, Герасимов снимался в картине «Гостья из будущего» (1984). 
  • Певец Валерий Леонтьев сыграл в фильме роль самого себя. Также камео артиста можно увидеть в фильме «Гений» (1991). 
  • По итогам 1985 года фильм занял шестое место в отечественном кинопрокате. Его посмотрели более 29 миллионов зрителей.

Вернувшись из заграничной поездки, председатель колхоза узнает, что все девушки, мечтая выйти замуж, покидают колхоз и уезжают в город.

Он принимает решение создать песенный фольклорный ансамбль, обещая девушкам показать их по телевидению, и одновременно убеждает местные власти в необходимости строительства животноводческого комбината. План председателя удается: привлеченные работой на новом комплексе и красивыми веселыми девчатами, молодые парни хлынули в село.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 1 ноября 1985
Премьера в мире 1 ноября 1985
Возраст 0+
Режиссер
Евгений Герасимов
В ролях
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Светлана Рябова
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Нина Русланова
Нина Русланова
Виктор Павлов
Виктор Павлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не ходите, девки, замуж 1 постер
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Не ходите, девки, замуж
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