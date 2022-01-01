Не ходите, девки, замуж, 1985

Председатель колхоза Иван Савельич Мальков возвращается из отпуска… и сталкивается с непростой ситуацией. Из-за острого дефицита мужчин жительницы села Большие Угороды, в котором расположен колхоз «Верный путь», все как одна собрались переехать в город. Чтобы сохранить кадры, Ивану Савельичу приходится пойти на хитрость. Он предлагает работницам колхоза создать самодеятельный хоровой ансамбль, поставить номер и попасть с ним на телевидение. Тогда женихи сами толпой повалят в Большие Угороды! Девушки с энтузиазмом берутся за дело, совершенно не подозревая, к чему это приведет…
Вернувшись из заграничной поездки, председатель колхоза узнает, что все девушки, мечтая выйти замуж, покидают колхоз и уезжают в город.
Он принимает решение создать песенный фольклорный ансамбль, обещая девушкам показать их по телевидению, и одновременно убеждает местные власти в необходимости строительства животноводческого комбината. План председателя удается: привлеченные работой на новом комплексе и красивыми веселыми девчатами, молодые парни хлынули в село.