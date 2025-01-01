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Киноафиша Фильмы Слонёнок заболел

Слонёнок заболел

Slonyonok zabolel 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О коте-обманщике, которого вывели на чистую воду.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 7 сентября 1985
Дата выхода
7 сентября 1985 Россия 0+
Другие названия
Slonyonok zabolel, The Little Elephant Got Sick, Слонёнок заболел
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Ролан Быков
Ролан Быков
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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Слонёнок заболел

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