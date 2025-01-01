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Слонёнок заболел
Слонёнок заболел
Slonyonok zabolel
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О фильме
О коте-обманщике, которого вывели на чистую воду.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1985
Премьера в мире
7 сентября 1985
Дата выхода
7 сентября 1985
Россия
0+
Другие названия
Slonyonok zabolel, The Little Elephant Got Sick, Слонёнок заболел
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Ролан Быков
Сергей Колтаков
Леонид Ярмольник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
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