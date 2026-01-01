Отзывы о фильме
Экранизация одноименной философской притчи аргентинского писателя Мануэля Пуига.
Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один - гомосексуалист - за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.
|13 мая 1985
|Россия
|18+
|13 марта 1986
|Бразилия
|14
|8 ноября 1985
|Великобритания
|18
|20 июня 1986
|Ирландия
|18
|13 мая 1985
|Казахстан
|31 октября 1985
|Нидерланды
|26 июля 1985
|США
|13 мая 1985
|Украина