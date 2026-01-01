Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Поцелуй женщины-паука
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
Поцелуй женщины-паука

Kiss of the Spider Woman 18+
О фильме

Экранизация одноименной философской притчи аргентинского писателя Мануэля Пуига.

Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один - гомосексуалист - за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

Страна США / Бразилия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 13 мая 1985
Дата выхода
13 мая 1985 Россия 18+
13 марта 1986 Бразилия 14
8 ноября 1985 Великобритания 18
20 июня 1986 Ирландия 18
13 мая 1985 Казахстан
31 октября 1985 Нидерланды
26 июля 1985 США
13 мая 1985 Украина
MPAA R
Сборы в мире $17 009 654
Производство HB Filmes, FilmDallas Pictures
Другие названия
Kiss of the Spider Woman, El beso de la mujer araña, Kuß der Spinnenfrau, O Beijo da Mulher Aranha, 蜘蛛女之吻, A pókasszony csókja, Der Kuß der Spinnenfrau, Edderkoppekvindens kys, Edderkoppkvinnens kyss, Gevangen in het web, Hämähäkkinaisen suudelma, Il bacio della donna ragno, Kumo onna no kisu, Le Baiser de la Femme Araignée, Le Baiser de la femme-araignée, Moters vorės pabučiavimas, Nụ Hôn Của Nàng Nhện, Örümcek kadının öpücüğü, Pocałunek kobiety pająka, Poljubac žene pauka, Spindelkvinnans kyss, To fili tis gynaikas arahnis, Το φιλί της γυναίκας αράχνης, Поцелуй женщины-паука, Поцілунок жінки-павука, Целувката на жената-паяк, 거미 여인의 키스, 蜘蛛女のキス
Режиссер
Эктор Бабенко
В ролях
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Рауль Хулиа
Соня Брага
Соня Брага
Жозе Левгой
Милтон Гонсалвис
Милтон Гонсалвис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Отзывы о фильме

