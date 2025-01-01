Капитан Александр Блинов служит в пограничных войсках СССР. Он уже немолод, но не хочет размениваться на мелочи и ищет любовь всей своей жизни. Конечно, герою трудно отыскать женщину на границе, да и мало кто хотел бы выйти замуж за военного. Скоро судьба дает герою шанс: он должен передать посылку некой Елене, живущей в его родном городе. Елена оказывается легкомысленным фоторепортером, а посылка – фототехникой, переданной ей мужем после развода. Невольно сопровождая девушку во время ее репортажей, Алексей быстро влюбляется в нее, но его строгое отношение к жизни в противовес ее легкости создает между ними непреодолимые противоречия…