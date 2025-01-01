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Выйти замуж за капитана

Vyyti zamuzh za kapitana 18+
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О фильме

Капитан Александр Блинов служит в пограничных войсках СССР. Он уже немолод, но не хочет размениваться на мелочи и ищет любовь всей своей жизни. Конечно, герою трудно отыскать женщину на границе, да и мало кто хотел бы выйти замуж за военного. Скоро судьба дает герою шанс: он должен передать посылку некой Елене, живущей в его родном городе. Елена оказывается легкомысленным фоторепортером, а посылка – фототехникой, переданной ей мужем после развода. Невольно сопровождая девушку во время ее репортажей, Алексей быстро влюбляется в нее, но его строгое отношение к жизни в противовес ее легкости создает между ними непреодолимые противоречия…

  • История фильма началась в 1980 году, когда сценарист и драматург Валентин Черных, только что ставший всемирно известным после триумфа фильма «Москва слезам не верит», вдохновился историей своего друга-пограничника. Руководство Ленфильма посчитало образ главного героя недостаточно героическим, и сценарий не запустили в производство. В таким состоянии его нашел опальный режиссер Виталий Мельников. 
  • Музыку к фильму написал сам Исаак Иосифович Шварц. Современники признавались, что она мало чем отличается от его предыдущих сочинений, но все равно звучит очень притягательно. 
  • После окончания съемок худсовет Госкино признал картину идеологически неверной, и ее на три года положили на полку. К счастью, в 1986 году последовал вывод советских войск из Афганистана, и фильм вышел на экраны: руководители Госкино посчитали, что он способен поднять престиж советской армии в глазах зрителей.

Эмансипированная молодая женщина живет, ни от кого не завися, и все свои проблемы — на работе и дома — решает самостоятельно. Но вот однажды случай сводит ее с капитаном-пограничником — и Лена вдруг понимает, как это замечательно — чувствовать себя защищенной, слабой и любимой…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 6 июня 1985
Дата выхода
6 июня 1985 Россия 12+
10 октября 1985 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vyyti zamuzh za kapitana, Kaptenile mehele, Nösül a kapitány, To Marry a Captain, To Marry the Captain, Wyjść za mąż za kapitana, Выйти замуж за капитана
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Вера Глаголева
Вера Глаголева
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Вера Васильева
Вера Васильева
Николай Рыбников
Николай Рыбников
Юрий Демич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
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Выйти замуж за капитана

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