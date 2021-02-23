[Жемчужину будит Джоан, которая стесывает прутья их камеры доской]

Jewel Что ты делаешь?

Joan Wilder В моём последнем романе «Анджелина и дикий секрет» Анджелина использовала пилочку для ногтей, чтобы стачивать прутья в своей камере и сбежать на свободу.

Jewel Сколько времени на это ушло?