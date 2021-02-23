Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Герои предыдущей части Джэк и Джоан живут спокойной, размеренной жизнью богатых бездельников. У них есть все, что могут позволить деньги: яхта, виллы, прислуга. Но им скучно. Скучно друг с другом, и этим обществом. Что бы развлечь себя, Джоан принимает приглашение арабского шейха посетить его восточную резиденцию. Но сказка обернулась кошмаром, арабский красавец похищает Джоан, и требует выкуп — «жемчужину». Джэк, заручившись поддержкой, своего нового партнера Ральфа, принимает непростое решение, спасти Джоан. Но есть одно осложнение, Джэку хочет отомстить старый напарник.
|4 декабря 1985
|Россия
|0+
|1 января 1986
|Австралия
|4 декабря 1985
|Бразилия
|1 мая 1986
|Великобритания
|18 февраля 1988
|Венгрия
|18
|13 марта 1986
|Германия
|13 сентября 1986
|Греция
|31 декабря 2000
|Дания
|1 августа 1985
|Ирландия
|21 марта 1986
|Испания
|13 марта 1986
|Италия
|4 декабря 1985
|Казахстан
|4 декабря 1985
|США
|4 декабря 1985
|Украина
|1 августа 1985
|Финляндия
|K-12
|3 марта 1986
|Франция
|14 марта 1986
|Швеция
|19 апреля 1986
|Япония
|PG12