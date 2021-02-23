Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Жемчужина Нила
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Жемчужина Нила

Жемчужина Нила

The Jewel of the Nile 18+
О фильме

Герои предыдущей части Джэк и Джоан живут спокойной, размеренной жизнью богатых бездельников. У них есть все, что могут позволить деньги: яхта, виллы, прислуга. Но им скучно. Скучно друг с другом, и этим обществом. Что бы развлечь себя, Джоан принимает приглашение арабского шейха посетить его восточную резиденцию. Но сказка обернулась кошмаром, арабский красавец похищает Джоан, и требует выкуп — «жемчужину». Джэк, заручившись поддержкой, своего нового партнера Ральфа, принимает непростое решение, спасти Джоан. Но есть одно осложнение, Джэку хочет отомстить старый напарник.

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1985
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 1 августа 1985
Дата выхода
4 декабря 1985 Россия 0+
1 января 1986 Австралия
4 декабря 1985 Бразилия
1 мая 1986 Великобритания
18 февраля 1988 Венгрия 18
13 марта 1986 Германия
13 сентября 1986 Греция
31 декабря 2000 Дания
1 августа 1985 Ирландия
21 марта 1986 Испания
13 марта 1986 Италия
4 декабря 1985 Казахстан
4 декабря 1985 США
4 декабря 1985 Украина
1 августа 1985 Финляндия K-12
3 марта 1986 Франция
14 марта 1986 Швеция
19 апреля 1986 Япония PG12
MPAA PG
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $96 773 200
Производство SLM Production Group, Stone Group Pictures, Twentieth Century Fox
Другие названия
The Jewel of the Nile, La joya del Nilo, Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, A Jóia do Nilo, A Nílus gyöngye, De parel van de Nijl, Den vilda jakten på juvelen, Dragulj s Nila, Dragulj sa Nila, Dragulj z Nila, Giuvaerul Nilului, Honba za klenotem Nilu, Honba za klenotom Nílu, Il gioiello del Nilo, Jagten på Nilens juvel, Juweel van de Nijl, Klejnot Nilu, La joia del Nil, Le diamant du Nil, Ngọc Sông Nile, Niilin jalokivi, Niiluse kalliskivi, Nil'in incisi, Nilens juvel, Nilo perlas, Nilski dragulj, To diamanti tou Neilou, Το διαμάντι του Νείλου, Жемчужина Нила, Перлата на Нил, Перлина Нілу, ナイルの宝石, 尼羅河寶石
Режиссер
Льюис Тиг
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Спирос Фокас
Эвнер Айзенберг
Пол Дэвид Магид
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Жемчужина Нила
Роман с камнем 6.8
Роман с камнем (1984)
Война супругов Роуз 6.7
Война супругов Роуз (1989)
Святой 6.5
Святой (1997)
Призрак и тьма 6.9
Призрак и тьма (1996)
Убийца 6.1
Убийца (1993)
Городские пижоны 7.1
Городские пижоны (1991)
Черный дождь 6.6
Черный дождь (1989)
Крокодил Данди 2 5.7
Крокодил Данди 2 (1988)
Рыбка по имени Ванда 7.5
Рыбка по имени Ванда (1988)
За бортом 7.6
За бортом (1987)
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 7.3
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 (1987)
Внутреннее пространство 7.0
Внутреннее пространство (1987)
Фильм находится в подборках
Фильмы про пустыню: список лучших Фильмы про пустыню: список лучших

Рейтинг фильма

6.1

6.1
10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Сейчас фильм не показывают в кино

Цитаты
[Жемчужину будит Джоан, которая стесывает прутья их камеры доской]
Jewel Что ты делаешь?
Joan Wilder В моём последнем романе «Анджелина и дикий секрет» Анджелина использовала пилочку для ногтей, чтобы стачивать прутья в своей камере и сбежать на свободу.
Jewel Сколько времени на это ушло?
Joan Wilder Две страницы.
Кадры из фильма
