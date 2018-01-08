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Witness

Свидетель, 1985

1985 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Девятилетний мальчик становится свидетелем зверского убийства: прямо на его глазах в туалете филадельфийского вокзала два человека безжалостно зарезали молодого мужчину. Оказывается, убитый был тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками. Теперь мальчик- единственный свидетель, который может помочь детективу Джону Буку найти преступников.Лица убийц навсегда впечатались в детскую память.

И мальчик увидел их снова, когда его привезли для дачи показаний в местный полицейский участок - он увидел фото убийц на доске почета полицейского управления. С этой минуты за маленьким свидетелем и его единственным защитником, инспектором Буком, начинается охота.

8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в России 8 февраля 1985
Премьера в мире 8 февраля 1985
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Режиссер
Питер Уир
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Келли МакГиллис
Келли МакГиллис
Лукас Хаас
Лукас Хаас
Жан Рубес
Александр Годунов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свидетель 2 постера
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саундтрек фильма Свидетель
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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Написать
8 января 2018 18:43
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