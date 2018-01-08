Свидетель, 1985

Девятилетний мальчик становится свидетелем зверского убийства: прямо на его глазах в туалете филадельфийского вокзала два человека безжалостно зарезали молодого мужчину. Оказывается, убитый был тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками. Теперь мальчик- единственный свидетель, который может помочь детективу Джону Буку найти преступников.Лица убийц навсегда впечатались в детскую память.

И мальчик увидел их снова, когда его привезли для дачи показаний в местный полицейский участок - он увидел фото убийц на доске почета полицейского управления. С этой минуты за маленьким свидетелем и его единственным защитником, инспектором Буком, начинается охота.