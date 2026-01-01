5.6
Копи Царя Соломона

, 1985
King Solomon's Mines
США / комедия, боевик, приключения / 18+
О фильме

Отец главной героини отправляется на поиски бриллиантовых копей царя Соломона и пропадает без вести. Очаровательная Джесси Хьюстон затевает рискованное сафари для его спасения. Кто же будет ее проводником? Легендарный солдат удачи, известный как Куотермейн. Чтобы добратьсядо сокровищ и опередить кровожадного соперника, им приходится преодолеть множество препятствий: от голодных каннибалов и гигантских пауков до зыбучих песков и озер бурлящей лавы. Но нет преград, способных остановить любящие сердца!

В ролях

Ричард Чемберлен
Шэрон Стоун
Херберт Лом
Джон Рис-Дэвис
Джун Бателези
Кен Гэмпу
Режиссер Дж. Ли Томпсон
Сценарист Генри Райдер Хаггард, Джин Квинтано, Джеймс Р. Силке
Композитор Джерри Голдсмит
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 25 июля 1976
Дата выхода
22 ноября 1985 Россия 12+
22 ноября 1985 Бразилия
17 января 1986 Великобритания
16 января 1986 Германия
22 ноября 1985 Казахстан
20 марта 1986 Португалия
22 ноября 1985 США
22 ноября 1985 Украина
25 июля 1976 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $12 500 000
Сборы в мире $15 057 465
Производство The Cannon Group, Golan-Globus Productions, Cannon Productions
Другие названия
King Solomon's Mines, Doly krále Šalamouna, Las minas del rey Salomón, Allan Quatermain et les Mines du roi Salomon, Bane kráľa Šalamúna, Kuningas Salomonin kaivokset, Quatermain - Auf der Suche nach dem Schatz der Könige, Allan Quatermain e le miniere di re Salomone, As Minas de Salomão, As Minas do Rei Salomão, Karaliaus Saliamono kasyklos, Kong Salomons miner, Kong Salomos miner, Kopalnie króla Salomona, Kral Süleyman'ın Hazineleri, Kung Salomons skatt, Kung Salomos sk(r)att, Les mines del rei Salomó, Minele regelui Solomon, Oi thisavroi tou Solomonta, Roop Ki Rani Jungle Ka Raja, Salamon király kincse, Копальні цара Соломона, Копи царя Соломона, Мините на цар Соломон, Рудници цара Соломона, キング・ソロモンの秘宝

Рейтинг фильма

5.2 IMDb
Лучшие комедии 

Цитаты

Colonel Bockner [Фриц увязает в зыбучих песках] Мой граммофон; спасите мой граммофон.
Fritz (German enlisted) Я тону. Я тону!
Colonel Bockner Перестань тонуть. Приказ!
Dogati Я счастлив. Больше не будет Вагнера.

Фильмы похожие на Копи Царя Соломона

Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота
Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота комедия, приключения, боевик
1986, США
5.0
Дневник наемного убийцы
Дневник наемного убийцы криминал, драма, триллер
1991, США
5.0
Жемчужина Нила
Жемчужина Нила боевик, приключения, комедия, мелодрама
1985, США
6.0
Роман с камнем
Роман с камнем боевик, мелодрама, комедия
1984, США / Мексика
6.0
На линии огня
На линии огня боевик
2016, США
5.0
Под маской жиголо
Под маской жиголо комедия
2013, США
6.0
Ультраамериканцы
Ультраамериканцы комедия, боевик
2015, США
6.0
Любовь в большом городе 3
Любовь в большом городе 3 комедия
2013, Россия
5.0
Ларго Винч: Заговор в Бирме
Ларго Винч: Заговор в Бирме приключения
2011, Франция
6.0
Муза
Муза комедия
1999, США
5.0
Битва за планету обезьян
Битва за планету обезьян боевик, фантастика
1973, США
5.0
Завоевание планеты обезьян
Завоевание планеты обезьян боевик, фантастика
1972, США
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Чехов одной резкой фразой объяснил разницу между мужчиной и женщиной — такое в учебниках не увидишь
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
