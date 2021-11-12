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Рокки 4 Рокки 4
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Rocky IV

Рокки 4, 1985

1985 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Рокки Бальбоа счастлив в своей семейной жизни, и даже вечное напускное бурчанье Поли Пеннино, брата Адрианы, не способно испортить Рокки хорошее настроение. Но в жизнь Бальбоа все-таки врывается новая трагедия…

Его друг и тренер Аполло Крид соглашается принять участие в показательном поединке с чемпионом мира среди боксеров-любителей Иваном Драго, капитаном Советской Армии. Организаторы матча назвали поединок показательным, но Иван Драго превратил бой боксерский в бой настоящий: русский гигант, словно кувалдой, уложил Крида на ринг смертельным ударом.

Чтобы в честной спортивной схватке отомстить за гибель друга, Рокки Бальбоа возвращается в большой бокс. Для подготовки к поединку, который, по условиям контракта, состоится в Москве, Рокки едет в Россию, где начинает вновь набирать спортивную форму…

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1985
Премьера в России 21 ноября 1985
Премьера онлайн 12 ноября 2021
Премьера в мире 21 ноября 1985
Возраст 16+
Режиссер
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Талия Шайр
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Берт Янг
Бриджитт Нилсен
Все актеры и съемочная группа
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Рокки 4
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саундтрек фильма Рокки 4
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
По словам Дольфа Лундгрена, «Драго» может стать следующим спин-оффом «Рокки» Также актер поделился парой важных цитат о своем персонаже.
Написать
30 ноября 2021 13:07
Сильвестр Сталлоне едва не умер из-за травмы, полученной на съемках «Рокки 4» Виновником происшествия стал Дольф Лундгрен. 
Написать
11 ноября 2021 15:35
В режиссерской версии «Рокки 4» обещают 40 минут невиданных ранее материалов — доступен первый трейлер Также зрителям представят улучшенные картинку и звук. 
Написать
1 октября 2021 12:49
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