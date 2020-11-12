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Постер фильма Залив Аламо
6.1
Киноафиша Фильмы Залив Аламо
6.1

Залив Аламо

, 1985
Alamo Bay
США / боевик, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Залив Аламо
6.1

О фильме

1979 год. В небольшом городке Аламо штата Техас жизнь течет по своему сценарию. Появление в порту беженцев-вьетнамцев неизбежно приводит к конфликту с местными рыбаками, которым не нравится, что чужаки занимаются промыслом на их территории. Сорвиголова Шенк пытается любыми способами изгнать чужестранцев из Аламо. Но дело принимает неожиданный оборот, когда его любимая девушка встает на их защиту…

В ролях

Эми Мэдиган
Эми Мэдиган
Glory
Эд Харрис
Эд Харрис
Shang
Хо Нгуйен
Dinh
Дональд Моффет
Wally
Руди Янг
Skinner
Синтия Карле
Honey
Мартин ЛаСалль
Luis
Truyen V. Tran
Ben
Уильям Фрэнкфазер
Mac
Lucky Mosley
Ab Crankshaw
Режиссер Луи Маль
Сценарист Элис Арлен
Композитор Рай Кудер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1985
Премьера онлайн 19 декабря 2001
Премьера в мире 3 апреля 1985
Дата выхода
3 апреля 1985 Россия 18+
3 апреля 1985 Казахстан
3 апреля 1985 США
3 апреля 1985 Украина
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Производство Tri-Star Pictures, Delphi IV Productions
Другие названия
Alamo Bay, A Baía do Ódio, La Bahia del odio, La bahía del odio, Alamo Bay (La bahía del odio), Port Alamo, Zatoka Alamo, Залив Аламо, アラモベイ, 絕地毀滅戰

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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