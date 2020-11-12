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1979 год. В небольшом городке Аламо штата Техас жизнь течет по своему сценарию. Появление в порту беженцев-вьетнамцев неизбежно приводит к конфликту с местными рыбаками, которым не нравится, что чужаки занимаются промыслом на их территории. Сорвиголова Шенк пытается любыми способами изгнать чужестранцев из Аламо. Но дело принимает неожиданный оборот, когда его любимая девушка встает на их защиту…
|3 апреля 1985
|Россия
|18+
|3 апреля 1985
|Казахстан
|3 апреля 1985
|США
|3 апреля 1985
|Украина