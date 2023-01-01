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Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса
Киноафиша Фильмы Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса
Halloween: The Curse of Michael Myers

Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса, 1995

1995 / США
4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Майкл Майерс возвращается туда, где все началось - в городок Хэддонфилд. Чтобы завершить свою безумную и кровавую миссию ему нужно убить последних оставшихся в живых родственников - племянницу Джейми и ее сына. На пути убийцы встанет Томми, тот самый юноша, за которым присматривала Лори Строуд в роковую ночь на 31 октября в 1978 года...

  • Впоследствии, большинство актеров и членов съемочной группы отреклись от этого фильма. Они рассказывали, что студия, продюсеры и режиссер ожесточенно спорили во время его создания, что привело к очень плохому качеству картины. 
  • Дебютная роль Пола Радда в полнометражном фильме. Этот фильм был снят раньше “Бестолковых”, хотя вышел в прокат позднее.  
  • Джон Карпентер не принимал никакого участия в работе над картиной. 
  • Это последний фильм Дональда Плезенса, который умер вскоре после окончания съемок.
  • Первоначальное название фильма - “Хэллоуин 666: Происхождение Майкла Майерса”. Существуют даже рекламные плакаты и ранние трейлеры, в которых фигурирует это название. Позже фильм переименовали в “Хэллоуин 6”, а затем, наконец, в “Хэллоуин: Проклятие Майкла Майерса”. 
  • Дебра и Джон Строуды были названы в честь Джона Карпентера и Дебры Хилл, создателей первых трех фильмов серии.

Джейми Ллойд, двоюродная племянница Майерса, и ее недавно родившийся ребенок, последние оставшиеся в живых родственники безумного преступника, в большой беде. Оказывается поклонники зла в угоду темным силам воскресили монстра и используют Майерса для сотворения гадостей. Но знаменитый маньяк не долго проходил в роли марионетки и подрубив ниточки, за которые дергали воскресившие его хозяева, по полной расчитался с ними. Пусть все узнают - каково быть проклятым!

4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 29 сентября 1985
Премьера в мире 29 сентября 1985
Возраст 16+
Режиссер
Джо Чэппелл
В ролях
Дональд Плэзенс
Пол Радд
Пол Радд
Марианна Хаган
Митч Райан
Ким Дарби
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса 2 постера
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саундтрек фильма Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса
Кадры из фильма Все кадры
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