Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса, 1995

Майкл Майерс возвращается туда, где все началось - в городок Хэддонфилд. Чтобы завершить свою безумную и кровавую миссию ему нужно убить последних оставшихся в живых родственников - племянницу Джейми и ее сына. На пути убийцы встанет Томми, тот самый юноша, за которым присматривала Лори Строуд в роковую ночь на 31 октября в 1978 года...
Джейми Ллойд, двоюродная племянница Майерса, и ее недавно родившийся ребенок, последние оставшиеся в живых родственники безумного преступника, в большой беде. Оказывается поклонники зла в угоду темным силам воскресили монстра и используют Майерса для сотворения гадостей. Но знаменитый маньяк не долго проходил в роли марионетки и подрубив ниточки, за которые дергали воскресившие его хозяева, по полной расчитался с ними. Пусть все узнают - каково быть проклятым!