Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса, 1995

Джейми Ллойд, двоюродная племянница Майерса, и ее недавно родившийся ребенок, последние оставшиеся в живых родственники безумного преступника, в большой беде. Оказывается поклонники зла в угоду темным силам воскресили монстра и используют Майерса для сотворения гадостей. Но знаменитый маньяк не долго проходил в роли марионетки и подрубив ниточки, за которые дергали воскресившие его хозяева, по полной расчитался с ними. Пусть все узнают - каково быть проклятым!