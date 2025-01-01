Если вы любите замечательного писателя О. Генри, то данный мультфильм, созданный режиссером Анатолием Резниковым, вам обязательно понравится. В его основу положен известный рассказ Генри в юмористическом варианте, где героями являются животные. Два бродячих пса - Толстый и Тонкий, увидев, как кот купил аппетитную баранью ногу, решили заняться шантажом. Самый простой способ получить желаемое, как им казалось, - это украсть сыночка кота, беззащитного рыженького котенка. Скоро похитители поняли, что совершили большую ошибку. Котенок оказался сущим чертенком, и пока Тонкий ходил требовать выкуп, Рыжик заставил читать Толстого пса «Воспитание ребенка», затем вместо футбольного мяча подсунул камень, взорвал динамит, толкнул своего тюремщика к бодливой корове и замуровал его в бочке. Кончилось тем, что бродяги были готовы сами отдать что угодно, лишь бы избавиться от мучителя. А все почему? Потому что в детстве они не читали «Вождь краснокожих»!