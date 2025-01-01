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Постер фильма Чертенок с пушистым хвостом
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Киноафиша Фильмы Чертенок с пушистым хвостом

Чертенок с пушистым хвостом

Chertyonok s pushistym khvostom 18+
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О фильме

Если вы любите замечательного писателя О. Генри, то данный мультфильм, созданный режиссером Анатолием Резниковым, вам обязательно понравится. В его основу положен известный рассказ Генри в юмористическом варианте, где героями являются животные. Два бродячих пса - Толстый и Тонкий, увидев, как кот купил аппетитную баранью ногу, решили заняться шантажом. Самый простой способ получить желаемое, как им казалось, - это украсть сыночка кота, беззащитного рыженького котенка. Скоро похитители поняли, что совершили большую ошибку. Котенок оказался сущим чертенком, и пока Тонкий ходил требовать выкуп, Рыжик заставил читать Толстого пса «Воспитание ребенка», затем вместо футбольного мяча подсунул камень, взорвал динамит, толкнул своего тюремщика к бодливой корове и замуровал его в бочке. Кончилось тем, что бродяги были готовы сами отдать что угодно, лишь бы избавиться от мучителя. А все почему? Потому что в детстве они не читали «Вождь краснокожих»! 

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 1 января 1985
Дата выхода
1 января 1985 Россия 6+
Производство Ekran
Другие названия
Chertyonok s pushistym khvostom, The Imp with Fluffy Tail, Чертенок с пушистым хвостом, Бісик з пухнастим хвостом
Режиссер
Анатолий Резников
В ролях
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Борис Новиков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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