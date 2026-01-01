Розовая пантера наносит ответный удар

, 1976
The Pink Panther Strikes Again
США, Великобритания / криминал, семейный, комедия / 18+
О фильме

Инспектор полиции Клузо своим непрофессионализмом довел коллегу до сумасшествия. Тот сбежал из больницы, захватил в заложники главного психиатра, взорвал здание ООН и даже пытался собрать атомную бомбу. И все это только для того, чтобы убить Клузо…

В ролях

Питер Селлерс
Херберт Лом
Лесли-Энн Даун
Берт Квук
Колин Блейкли
Леонард Росситер
Режиссер Блейк Эдвардс
Сценарист Фрэнк Уолдман, Блейк Эдвардс
Композитор Генри Манчини
Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 16 сентября 1976
Дата выхода
15 декабря 1976 Россия 6+
2 января 1977 Австралия
16 сентября 1976 Великобритания PG
24 февраля 1977 Германия
25 февраля 1977 Греция
17 декабря 1976 Ирландия
15 декабря 1976 Казахстан
13 июля 1977 Португалия M/12
15 декабря 1976 США
15 декабря 1976 Украина
23 февраля 1977 Франция
31 декабря 1978 Южная Корея
12 марта 1977 Япония
MPAA PG
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $33 833 201
Производство Amjo Productions
Другие названия
The Pink Panther Strikes Again, La pantera rosa ataca de nuevo, Růžový panter znovu zasahuje, Vaaleanpunainen pantteri iskee jälleen, Розовая пантера наносит ответный удар, A Nova Transa da Pantera Cor-de-Rosa, A Pantera Volta a Atacar, A Rózsaszín Párduc újra lecsap, De Pink Panther slaat weer toe, De rose panter slaat weer toe, Den lyserøde panter slår igen, Den Rosa Panteren slår til igjen, Den Rosa Pantern slår igen, Der rosarote Panther kehrt zurück, Inspector Clouseau and the Doomsday Machine, Inspector Clouseau Strikes Again, Inspector Clouseau Strikes Back, Inspektor Clouseau - Der beste Mann bei Interpol, Inspektor Clouseau, der beste Mann bei Interpol, Inspektor Kluzo u akciji, La pantera rosa sfida l'ispettore Clouseau, La Pantera Rosa torna a atacar, O Roz Panthiras xanaktypa, Pantera roz atacă din nou, Pembe Panter Coşuyor, Pembe Panter'in İntikamı, Pink Panter uzvraća udarac, Pink Panther ponovno napada, Quand la panthère rose s'emmêle, Rosa Pantern slår igen, Rosa Pantern slår till igen, Rožinė pantera puola, Różowa Pantera kontratakuje, Ružový panter opäť zasahuje, The Pink Panther Strikes Back, Ο Ροζ Πάνθηρας ξανακτυπά, Нападението на Розовата пантера, Рожева пантера знову завдає удару, Розовата пантера поразява отново, ピンクパンサー3, 探長的對決, 活寶

Рейтинг фильма

7.1
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Клузо Ваша собака кусается?
Портье отеля Альпенроз Нет.
Клузо [кланяется, чтобы погладить собаку] Хорошая собачка.
[Собака лает и кусает Клузо за руку]
Клузо А вы говорили, что ваша собака не кусается!
Портье отеля Альпенроз Это не моя собака.

