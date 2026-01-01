Начало пятидесятых годов в США. Талантливый телевизионный сценарист Альфред Миллер, попавший в черный список лиц, сочувствующих коммунистическим идеям, теряет работу. Он обращается к приятелю и предлагает тому стать подставным лицом на телевидении. Ховард — неудачник и игрок. Обещанные десять процентов с гонорара ему не помешают. Очень скоро молодой писатель Ховард становится популярным.
|30 сентября 1976
|Россия
|16+
|27 июля 1978
|Венгрия
|18
|25 февраля 1977
|Ирландия
|12
|8 марта 1978
|Испания
|30 сентября 1976
|Казахстан
|17 сентября 1976
|США
|30 сентября 1976
|Украина
|21 мая 1989
|Япония
|G