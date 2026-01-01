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Постер фильма Подставное лицо
7.3
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7.3

Подставное лицо

, 1976
The Front
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Подставное лицо
7.3

О фильме

Начало пятидесятых годов в США. Талантливый телевизионный сценарист Альфред Миллер, попавший в черный список лиц, сочувствующих коммунистическим идеям, теряет работу. Он обращается к приятелю и предлагает тому стать подставным лицом на телевидении. Ховард — неудачник и игрок. Обещанные десять процентов с гонорара ему не помешают. Очень скоро молодой писатель Ховард становится популярным.

В ролях

Вуди Аллен
Вуди Аллен
Говард Принс
Зеро Мостел
Hecky Brown
Майкл Мерфи
Майкл Мерфи
Alfred Miller
Дэнни Айелло
Хершел Бернарди
Phil Sussman
Андреа Марковиччи
Флоренс Барретт
Римэк Рамсей
Francis Hennessey
Marvin Lichterman
Myer Prince
Ллойд Гаф
Herbert Delaney
Дэвид Маргулис
William Phelps
Джошуа Шелли
Sam
Режиссер Мартин Ритт
Сценарист Уолтер Бернстин
Композитор Дейв Груcин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 17 сентября 1976
Дата выхода
30 сентября 1976 Россия 16+
27 июля 1978 Венгрия 18
25 февраля 1977 Ирландия 12
8 марта 1978 Испания
30 сентября 1976 Казахстан
17 сентября 1976 США
30 сентября 1976 Украина
21 мая 1989 Япония G
MPAA PG
Производство Columbia Pictures, Devon/Persky-Bright, Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions
Другие названия
The Front, El testaferro, Paravan, Der Strohmann, Le prête-nom, A jónevű senki, Aldrig i livet, El prestanombres, Figurant, I vitrina, Il prestanome, La tapadera, Musta lista, Na černé listině, Na čiernej listine, O Testa de Ferro, Stråmanden, Svartelisten, Testa-de-ferro Por Acaso, Η βιτρίνα, Параванът, Подставное лицо, ウディ・アレンのザ・フロント

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[последние слова]
Howard Prince [на слушании в HUAC] Ребята... Я не признаю право этого комитета задавать мне такие вопросы. И более того, вы все можете пойти на х##.

Отзывы о фильме

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