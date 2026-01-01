Джоси Уэйлс – человек вне закона

, 1976
The Outlaw Josey Wales
США / триллер, приключения, вестерн, боевик, драма / 18+
О фильме

В классическом вестерне «Джоси Уэйлс — человек вне закона» Клинт Иствуд, предстаёт в роли отважного героя, напоминающего его знаменитого Человека Без Имени, впервые появившегося в культовой картине «За пригоршню долларов». Но, в отличие от хладнокровного персонажа классической трилогии Серджио Леоне, у Джоси Уэйлса есть имя, сердце и… праведный гнев! Отомстив за зверское убийство своей семьи, Джоси Уэйлс пускается «в бега». Теперь он — человек вне закона, которого преследует банда кровожадных убийц. Компанию одинокому мстителю в его опасном путешествии составит группа изгоев (среди них Сондра Локк и вождь Дэн Джордж), которых Уэйлс и станет защищать в предстоящих переделках.

В ролях

Клинт Иствуд
Вождь Дэн Джордж
Сондра Лок
Билл МакКинни
Джон Вернон
Пола Трумен
Режиссер Клинт Иствуд
Сценарист Филип Кауфман, Форрест Картер, Sonia Chernus
Композитор Джерри Филдинг
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 26 июня 1976
Дата выхода
26 июня 1976 Россия 12+
1 марта 2028 Австрия 16
7 августа 1976 Великобритания
5 ноября 1976 Германия
4 ноября 1976 Греция
13 сентября 1976 Дания
10 сентября 1976 Ирландия 18
30 сентября 1976 Испания
10 сентября 1976 Италия
26 июня 1976 Казахстан
30 июня 1976 Канада
28 января 1978 Португалия
14 июля 1976 США
26 июня 1976 Украина
30 сентября 1976 Франция
29 мая 1977 Южная Корея 18
7 августа 1976 Япония
MPAA PG
Бюджет $3 700 000
Сборы в мире $31 800 015
Производство Warner Bros., The Malpaso Company
Другие названия
The Outlaw Josey Wales, El fugitivo Josey Wales, Der Texaner, Josey Wales hors-la-loi, Psanec Josey Wales, A törvényenkívüli Josey Wales, Atstumtasis Džosis Veilsas, Banditul Josey Wales, Den laglösa, El bandoler Josey Wales, El fuera de la ley, Il fuorilegge Josey Wales, Il texano dagli occhi di ghiaccio, Josey Wales, Josey Wales, fredløs, Josey Wales, o Fora da Lei, Kanunsuz Josey Wales, Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật, Lainsuojaton, Mannen utanför lagen, O Rebelde do Kansas, Odmetnik Džouzi Vejls, Odmetnik Josey Wales, Øje for øje, Proscrisul Josey Wales, Razbunarea lui Josey Wales, The Outlaw: Josey Wales, The Rebel Outlaw: Josey Wells, Wyjęty spod prawa Josey Wales, Εκδικητής εκτός νόμου, Джоси Уэйлс - человек вне закона, Джоузи Уелс извън закона, アウトロー, 西部執法者, 逃亡大決鬥

7.8 IMDb

Отзывы о фильме

