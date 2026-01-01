В классическом вестерне «Джоси Уэйлс — человек вне закона» Клинт Иствуд, предстаёт в роли отважного героя, напоминающего его знаменитого Человека Без Имени, впервые появившегося в культовой картине «За пригоршню долларов». Но, в отличие от хладнокровного персонажа классической трилогии Серджио Леоне, у Джоси Уэйлса есть имя, сердце и… праведный гнев! Отомстив за зверское убийство своей семьи, Джоси Уэйлс пускается «в бега». Теперь он — человек вне закона, которого преследует банда кровожадных убийц. Компанию одинокому мстителю в его опасном путешествии составит группа изгоев (среди них Сондра Локк и вождь Дэн Джордж), которых Уэйлс и станет защищать в предстоящих переделках.
|26 июня 1976
|Россия
|12+
|1 марта 2028
|Австрия
|16
|7 августа 1976
|Великобритания
|5 ноября 1976
|Германия
|4 ноября 1976
|Греция
|13 сентября 1976
|Дания
|10 сентября 1976
|Ирландия
|18
|30 сентября 1976
|Испания
|10 сентября 1976
|Италия
|26 июня 1976
|Казахстан
|30 июня 1976
|Канада
|28 января 1978
|Португалия
|14 июля 1976
|США
|26 июня 1976
|Украина
|30 сентября 1976
|Франция
|29 мая 1977
|Южная Корея
|18
|7 августа 1976
|Япония