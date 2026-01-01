6.8
Киноафиша Фильмы Бегство Логана
6.8

Бегство Логана

, 1976
Logan's Run
США / мелодрама, драма, приключения, фантастика / 18+
Постер фильма Бегство Логана
6.8

О фильме

23 столетие… Для переживших войну основан город под куполом, где люди живут в сбалансированном мире полностью доверившись машинам. Продолжительность жизни ограничена 30-тью годами, после которых якобы происходит возрождение в «Огненной карусели». Но так ли это на самом деле?

В ролях

Майкл Йорк
Ричард Джордан
Дженни Агаттер
Дженни Агаттер
Роско Ли Браун
Фарра Фосетт
Майкл Андерсон мл.
Режиссер Майкл Андерсон
Сценарист Дэвид Зелаг Гудман, Уильям Ф. Нолан, Джордж Клейтон Джонсон
Композитор Джерри Голдсмит
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 23 июня 1976
Дата выхода
23 июня 1976 Россия 12+
30 декабря 1976 Австралия
30 сентября 1976 Великобритания
4 марта 1977 Германия
19 ноября 1976 Ирландия 12
23 декабря 1976 Италия
23 июня 1976 Казахстан
3 марта 1978 Португалия
23 июня 1976 США
23 июня 1976 Украина
22 декабря 1976 Франция
16 апреля 1977 Япония G
MPAA PG
Бюджет $9 000 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Logan's Run, Fuga en el siglo 23, Flucht ins 23. Jahrhundert, Fuga no Século 23, La fuga de Logan, Loganov bijeg, 2300 nen: Mirai e no tabi, 2300: A Future Odyssey, 2300年未来への旅, Flugten fra fremtiden, Flykten från framtiden, Fuga en el siglo XXIII, Fuga lui Logan, Fuga no Século XXIII, Hayal şehir, L'âge de cristal, La fuga di Logan, Logan futása, Logan szökése, Logano pabėgimas, Loganov pobeg, Logans run, Pako tulevaisuudesta, Ucieczka Logana, Η μεγάλη έξοδος, Бегство Логана, Бягството на Логан, Логаново бекство, 로건의 탈출, 攔截時空禁區

Рейтинг фильма

6.8
6.8 IMDb
Цитаты

Box Обычная процедура хранения. Так же, как и другая еда. Другую еду перестали приносить. А начали приносить их.
Logan Какую другую еду?
Box Рыбу и планктон. Морские водоросли и белок из моря. Всё здесь, готово. Свежо, словно в день сбора урожая. Рыба и водоросли, планктон и белок из моря. А потом это перестало приходить. И вместо этого они начали приходить. Так что я храню их здесь. Я готов. И ты готов. Это моя работа — заморозить тебя. Белок, планктон...

Отзывы о фильме

